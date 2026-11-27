Una consulta por WhatsApp sobre el precio de una habitación se contesta en un minuto. En un alojamiento chico de la costa uruguaya, la dificultad aparece cuando ese mensaje llega mientras el dueño recibe a una familia, busca una reserva y tiene otras cinco conversaciones pendientes. Delegar las preguntas más frecuentes en un asistente de inteligencia artificial podría aliviarle parte del trabajo. Antes, alguien tiene que enseñarle al sistema qué tarifa corresponde a cada fecha y cuándo conviene pasarle la conversación a una persona.

Ese es uno de los usos que propone Despega Uruguay, un programa que comenzó en octubre en Rocha, Lavalleja, Maldonado y Treinta y Tres. El piloto se diseñó para acompañar a 50 empresas y emprendimientos de la región. Durante cuatro semanas, cada participante recibe asistencia para identificar una tarea, adaptar una herramienta y aprender a usarla. Para un negocio familiar, contar con alguien que se ocupe de esa puesta en marcha puede pesar tanto como la posibilidad de probar la tecnología sin costo inicial.

La experiencia en la región este comenzó antes de la firma de un acuerdo más amplio. El 24 de noviembre, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y Amazon Web Services (AWS) firmaron en Montevideo un convenio que incluye capacitación en tecnologías de nube y créditos de uso de AWS para emprendimientos tecnológicos. Durante la visita de Lorena Zicker, directora de Sector Público para América Latina de AWS, el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, explicó que la meta de Despega Uruguay es apoyar a 1.100 empresas en 2027.

Aspiramos a llegar a las 1.100 empresas en 2027

La dimensión de esa apuesta se entiende mejor al mirar dónde trabajan los uruguayos. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mypimes) generan el 65% del empleo privado del país, según el Ministerio de Economía y Finanzas. En un comercio con pocos empleados, la persona que mejor sabe qué productos faltan en el depósito puede ser también la que atiende el mostrador y hace los pedidos. Conoce el problema con bastante precisión. Lo que difícilmente tenga sea una tarde libre para evaluar proveedores o averiguar cómo conectar una herramienta nueva con sus registros de ventas.

Para llegar a esas empresas, ANDE cuenta con 24 Centros Pymes en todo el país. La implementación tecnológica queda en manos de la empresa Nub8, una firma uruguaya que adapta las soluciones y capacita a quienes van a usarlas. ANTEL participa de la iniciativa y AWS aporta créditos de uso que cubren el consumo inicial de sus servicios en la nube. Además de la atención por WhatsApp, las empresas pueden probar herramientas para analizar ventas, planificar compras o automatizar la carga de datos de facturas. Un comerciante que elija esta última opción tendrá una forma bastante directa de evaluar el resultado al cierre del mes, cuando vea cuánto tiempo le llevó revisar las facturas y corregir los errores.

De izquierda a derecha, Martín Briano, Juan Ignacio Dorrego, Lorena Zicker y Soledad Marazzano durante la presentación del programa Despega Uruguay. Eduardo Collins (fotografía) / Presidencia de la República (fuente institucional)

Cómo siguen las empresas después de la implementación

Despega Uruguay acompaña a las empresas en sus primeros pasos con la inteligencia artificial. El documento de presentación del programa señala que los resultados dependen de “la calidad de la gestión, de las capacidades de las personas y de la pertinencia de las soluciones elegidas”. Para el alojamiento, parte de ese trabajo consiste en decidir quién actualiza las tarifas cuando empieza la temporada. Si el asistente informa un precio equivocado, el dueño tendrá que retomar la conversación con el huésped y explicarle la diferencia.

Después del verano será interesante conocer la experiencia de las primeras empresas que incorporaron estas herramientas. Quizás a un alojamiento le cierre la cuenta en enero, cuando las consultas se multiplican, y en junio prefiera volver a responderlas por su cuenta. Para quien se acerque a un Centro Pyme con una decisión parecida, será útil saber cuánto pagó un negocio de su rubro por el uso que le dio a la herramienta, qué tareas pudo delegar y en qué meses le rindió.

Qué aporta Amazon Web Services al acuerdo con ANDE

A través de sus Centros Pymes, ANDE ofrece asesoramiento y apoyo técnico a empresas del interior que buscan organizar sus ventas, planificar compras o atender mejor a sus clientes. AWS aporta la infraestructura y los créditos de uso para que puedan probar una herramienta con sus propios datos antes de decidir si les conviene pagar por ella.

La colaboración tiene alcance más allá de este piloto. Con AWS Entrena Uruguay, el convenio abre oportunidades de formación en tecnologías de nube para estudiantes, pymes y emprendedores. A través de AWS Activate, los emprendimientos tecnológicos uruguayos pueden acceder a créditos de uso de la nube de AWS para desarrollar sus propios productos. Para Uruguay, ahí hay una oportunidad que vale la pena destacar. La misma red articulada que acompaña tanto los primeros pasos de un comercio con la adopción también puede acercar recursos para apoyar el desarrollo de soluciones.