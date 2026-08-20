Oscar Wilde, poeta irlandés: “Un hombre puede vivir feliz con cualquier mujer, siempre y cuando no la ame”

Oscar Wilde fue un famoso poeta, escritor y dramaturgo del siglo XIX. Nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, y fue reconocido por sus obras como El ruiseñor y la rosa o El príncipe feliz. Sin embargo, una de sus citas más famosas sigue siendo cuestión de debate hasta la actualidad.

Según Wilde, "un hombre puede vivir feliz con cualquier mujer, siempre y cuando no la ame". Esta frase se ve plasmada en su obra El retrato de Dorian Gray.

Escrita en 1890, esta fue la primera y única novela escrita por el irlandés. La cita, al igual que la novela, sufrió fuertes críticas debido a su característico tono provocativo basado en la ironía. Con esto, Wilde buscaba ir en contra de los ideales románticos de la época.

Por qué Oscar Wilde decía esta frase

Argumentaba que el concepto de "felicidad" dentro de una relación o un matrimonio sin amor no se da en plenitud. Cuando no existe un sentimiento de amor hacia la otra persona, no hay celos, no hay vulnerabilidad, ni tampoco existe expectativa. Para Wilde una relación en ese contexto se vuelve más simple, ya que no hay nada en juego emocionalmente.

Oscar Wilde. Foto: Canva

En caso contrario, el amor apasionado convive con la vulnerabilidad, la irracionalidad, el sufrimiento y el miedo a la pérdida.

Por lo tanto, la frase buscaba ser una crítica directa hacia las formas de relacionamiento de la época, entendiendo que el matrimonio solía ser un acuerdo económico o social, situaciones típicas del siglo XIX en Europa.

Bajo el recurso de la ironía criticaba la estabilidad superficial que las sociedades preferían bajo la premisa de que "se llevaban bien" antes que los sentimientos desencadenados alrededor del deseo y el verdadero amor.

Con información de La Nación/GDA