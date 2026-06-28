La pareja que dejó de trabajar a los 44 años siguiendo una estricta regla de gasto para vivir con tranquilidad

Una pareja de Ballerup, Dinamarca, se retiró a los 44 años luego de ahorrar el 65% de sus ingresos durante 12 años y vivir del flujo de caja mensual de sus inversiones. El matrimonio planificó y ejecutó un plan de ahorro estricto durante poco más de una década.

Al destinar el 65% de sus ingresos familiares a la inversión, pasaron de una vida laboral activa a una jubilación basada en la libertad financiera. Durante 12 años, decidieron ahorrar el 65% de sus ingresos totales. Fue una disciplina aplicada al salario recibido mes a mes. De cada sueldo, antes de realizar cualquier gasto, desviaban automáticamente la mayor parte a una cuenta de inversión, tratándolo como un compromiso obligatorio con su futuro.

Qué es la frugalidad cómoda y cómo recortar gastos diarios

Para sostener ese nivel de ahorro sin sensación de privación, adoptaron lo que denominan frugalidad cómoda. Se mudaron a un apartamento más pequeño, sustituyeron el auto por bicicletas y priorizaron la reparación de objetos frente a la compra de nuevos.

Las comidas caseras y los viajes planificados con antelación pasaron a ser la norma. Además, establecieron reglas claras de gasto para evitar compras impulsivas, lo que les permitió mantener el objetivo de ahorro sin alterar su calidad de vida percibida. Este enfoque que contempla la disciplina financiera con hábitos cotidianos de reducción de costos sin generar una sensación constante de sacrificio, hizo posible sostener la metodología de ahorro en el tiempo.

Planificación. Foto: Freepik.

Regulaciones fiscales y el impacto psicológico del retiro anticipado

A diferencia de otros modelos de retiro, la pareja no vive de vender activos, sino de los dividendos que genera su cartera. Su estrategia se basa en fondos de bajo coste e índices bursátiles amplios, sin recurrir a productos complejos ni a altas comisiones.

Durante doce años reinvirtieron cada ganancia, permitiendo que el interés compuesto incrementara el capital hasta alcanzar un nivel en el que el flujo de caja mensual cubre sus gastos. También aprendieron a manejar regulaciones fiscales vinculadas a ingresos por acciones para optimizar sus depósitos, priorizando la tranquilidad mental por encima de la rentabilidad máxima.

A pesar de haber sido un proceso con desafíos y distintos juicios de valor de las personas en su entorno, actualmente su rutina transcurre sin las presiones laborales. Pueden dedicar tiempo a actividades personales y su presupuesto sigue siendo inferior a los ingresos generados por sus inversiones, lo que permite que su patrimonio continúe creciendo.