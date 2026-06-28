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Montevideo Más Linda realizó su sexta acción en una esquina céntrica: así quedó el espacio urbano

En fotos cómo quedó la cuadra ubicada en el centro de la capital, luego de la acción del colectivo

El País
El País
28/06/2026, 16:38
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Murales de esquina céntrica de Montevideo
Murales de esquina céntrica de Montevideo
Foto: Darwin Borreli

En Zelmar Michelini y Soriano se realizó la sexta acción de Montevideo Más Linda. Luego de hacer una limpieza de la cuadra, este sábado 27 de junio se comenzó la jornada para mejorar el espacio urbano.

El colectivo publicó en sus redes sociales el antes y el después de esta acción y agradeció por “cada brocha, cada mano y cada encuentro” que “demuestran que transformar la ciudad también es una forma de construir comunidad”.

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Y agregó: “En esta intervención pusimos en valor los murales existentes del edificio, respetando las obras de sus artistas para que vuelvan a destacar en el espacio urbano”.

En fotos, así quedó la tradicional esquina céntrica:

Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo
1/5: Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo (Foto: Darwin Borrelli
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Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo
2/5: Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo (Foto: Darwin Borrelli
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Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo
3/5: Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo (Foto: Darwin Borrelli
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Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo
4/5: Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo (Foto: Darwin Borrelli
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Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo
5/5: Limpieza y jornada para mejorar el espacio urbano de Montevideo (Foto: Darwin Borrelli
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