Cómo eliminar hongos de la pared sin dañarla y evitar que el moho vuelva a aparecer

Uno de los principales síntomas del exceso de humedad en los hogares es la aparición de hongos en las paredes. Crecen sobre todo en baños, cocinas y cuartos con pobre ventilación. Lejos de ser una cuestión estética, el moho puede afectar la salud respiratoria y dañar la pintura. La clave no está sólo en limpiar la mancha visible, sino en atacar la humedad que permite que estos organismos vuelvan a crecer.

El moho en paredes interiores es, generalmente, consecuencia directa de filtraciones o de humedad por condensación, cuando el vapor de agua del ambiente se deposita en superficies frías y porosas. Por eso, la limpieza puntual sirve como primera respuesta, pero se vuelve insuficiente si no se corrigen problemas como pérdidas de agua, falta de ventilación o puentes térmicos en muros exteriores.

Cómo eliminar hongos de la pared: opciones y recomendaciones

Siguiendo las recomendaciones de expertos en mantenimiento del hogar, antes de aplicar cualquier producto, conviene identificar la magnitud del problema. Para manchas pequeñas de hongos en paredes pintadas y superficies no porosas, se recomienda trabajar con guantes, mascarilla y un ambiente bien ventilado. En estas condiciones, se sugiere utilizar soluciones de limpieza específicas para moho. También están las combinaciones caseras como vinagre blanco, agua oxigenada diluida o detergente suave:



Vinagre: se recomienda mezclarlo en partes iguales con agua, colocar la solución en un pulverizador y aplicarla directamente sobre las zonas afectadas. Hay que dejar actuar la solución por varios minutos antes de frotar con un paño o cepillo suave. Así, el vinagre es un recurso casero, económico y de baja toxicidad que permite realizar estas tareas de mantenimiento. Agua oxigenada diluida: aprovechando sus propiedades desinfectantes y blanqueadoras para reducir la mancha, neutraliza los hongos en la capa superficial de la pintura. Se aconseja probar primero en un sector poco visible para comprobar que no decolore el revestimiento y, de ser necesario, enjuagar con un paño humedecido en agua limpia. Detergente suave: el método preferido cuando se trata de superficies resistentes como azulejos, cerámica o paredes muy afectadas. En estos casos, la recomendación central es seguir las instrucciones del fabricante (detalladas en el propio envase del producto), respetar tiempos de actuación y ventilar bien el ambiente.

El aire de la casa puede tener más contaminantes que el de afuera. Foto: Pxhere.

La prevención es todo: consejos clave para mantener las paredes libres de hongos

Las mejores prácticas para prevenir hongos en paredes incluyen:



Revisar de forma periódica si hay manchas de humedad en rincones, techos y detrás de muebles.

Mantener la ventilación diaria de los ambientes, en especial luego de duchas o cocciones prolongadas (donde se acumula mucho vapor).

Secar rápidamente cualquier filtración o derrame que afecte paredes, techos o pisos.

Utilizar productos específicos para moho o soluciones caseras probadas, respetando medidas de seguridad.

La combinación de una limpieza adecuada, reducción de la humedad y, si corresponde, reparación de filtraciones permite mejorar la calidad del aire en el hogar y protegerla de potenciales microorganismos no deseados.