Qué riesgos hay al tomar de un termo con moho y cómo evitar bacterias y hongos en recipientes reutilizables

El uso de termos y botellas reutilizables forma parte de la rutina diaria de miles de personas, ya sea en el trabajo, en el estudio, en el gimnasio o durante los traslados. Sin embargo, especialistas advierten que estos recipientes también pueden convertirse en un foco de bacterias y hongos cuando no se higienizan correctamente.

De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, mantener los termos cerrados y con humedad durante varias horas genera un ambiente favorable para el crecimiento de microorganismos. El riesgo aumenta cuando en su interior quedan restos de bebidas como café, leche o preparados proteicos.

Además, las tapas y boquillas suelen ser los sectores donde más residuos se acumulan y, por lo tanto, donde el moho puede desarrollarse con mayor facilidad, incluso antes de hacerse visible.

Humedad, calor y restos de bebidas

Las condiciones de humedad constante, el cierre hermético y la exposición al calor favorecen la proliferación de bacterias y hongos dentro de los recipientes reutilizables.

Entre las señales más frecuentes de contaminación aparecen manchas negras, verdes o blancas en el interior, olor a humedad o a “encerrado”, sabores extraños en las bebidas y superficies pegajosas.

El organismo especializado también señaló que al tomar directamente del termo se transfieren bacterias presentes habitualmente en la boca, como Staphylococcus y Streptococcus. Aunque suelen formar parte de la flora normal, pueden acumularse en el recipiente si no se limpia con frecuencia.

A eso se suma el contacto permanente de las manos con tapas y boquillas, que puede introducir microorganismos asociados a infecciones gastrointestinales, entre ellos Salmonella y Escherichia coli.

Mujer toma de su botella en el gimnasio. Foto: Freepik.

Qué efectos puede provocar en la salud

Un estudio publicado en la revista MicrobiologyOpen detectó bacterias resistentes a antibióticos capaces de adherirse a superficies plásticas y formar biopelículas, una especie de capa que protege a los microorganismos y dificulta su eliminación.

Especialistas aclaran que ingerir pequeñas cantidades de moho no necesariamente provoca consecuencias graves, aunque sí puede generar molestias, sobre todo en personas sensibles o con alergias.

Entre los síntomas más comunes se encuentran náuseas, dolor de cabeza, irritación de garganta, congestión y malestar estomacal. También pueden aparecer reacciones respiratorias en algunos casos.

Mujer sostiene botella de plástico. Foto: Freepik.

Cómo limpiar correctamente los termos

Para reducir riesgos, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo recomienda lavar los termos todos los días, incluso cuando solo se usan para agua.

También aconseja prestar especial atención a tapas y boquillas, secar completamente los recipientes antes de guardarlos y evitar compartirlos, ya que los ambientes húmedos facilitan la proliferación de bacterias y hongos.

En base a El TIempo/GDA