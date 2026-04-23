En solitario y sin escalas: quién es el uruguayo que por primera vez navegará alrededor del mundo

Juan Estolari

El navegante Pablo González Parodi participará en una regata que, para muchos, es el desafío físico y mental más intenso que existe en el planeta. Supera incluso a la subida del Monte Everest.

González Parodi zarpará el 23 de octubre de este año del puerto de Vigo, España, en la regata Global Solo Challenge (GSC), con un barco “Clase 40”, oceánico.

El velero “Gryphon” (URU 106) tiene 12 metros de eslora (largo), 4,50 metros de manga (ancho) y tres metros de calado (profundidad).

Fue diseñado por el prestigioso arquitecto naval Marc Lombard, fallecido en 2023. Ese barco ya dio dos veces la vuelta al mundo.

Foto: gentileza Pablo González Parodi

La regata

El desafío que enfrentará González Parodi es inmenso. La regata Global Solo Challenge es una carrera vuelta al mundo a vela, en solitario, sin escalas y sin asistencia, que destaca por ser una de las más originales del panorama náutico. A diferencia de la elite profesional de la Vendée Globe, la GSC está diseñada para navegantes que no necesariamente cuentan con presupuestos millonarios o barcos de última generación.

El navegante uruguayo deberá, por ejemplo, enfrentar los vientos huracanados de los “40 bramadores” que soplan entre las latitudes 40° y 50° Sur y luego cruzar los tres grandes cabos (Buena Esperanza, Leeuwin y Hornos). Es decir, González Parodi enfrentará en ocasiones olas de más de 10 metros de altura, vientos de más de 100 kilómetros por hora -gracias a la tecnología ya es más fácil evitar esas situaciones- y corrientes en contra en una regata que puede durar hasta un mínimo de cuatro meses sin tocar tierra.

Para poder superar esos grandes escollos, González Parodi cuenta con un velero de regatas con un sofisticado instrumental y sistemas de cargas de energía por duplicado.

La embarcación tiene un buen equipamiento: dos velas principales y 12 secundarias; mástil de fibra de carbono, potabilizadora de agua, paneles solares, dos hydrogeneradores, teléfonos satelitales, Starlink (internet a bordo), radar, dos balsas salvavidas, dos balizas satelitales y 1.500 litros de lastre móvil.

El proyecto se llama “Uruguay Sorprende” y cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, Antel y el Yacht Club Uruguayo.

“Voy a dar la vuelta al mundo y de lograrlo me convertiría en el primer uruguayo, el primer sudamericano y el primer operado del corazón que logre dar la vuelta en una regata por los tres cabos y en solitario”, dice González Parodi a El País.

Foto: gentileza Pablo González Parodi

La ruta

Lo que hace única a la regata Global Solo Challenge es que los navegantes no salen todos el mismo día del puerto de Vigo. Es decir, las salidas son escalonadas. Los barcos se agrupan según su velocidad (rating). Los veleros más lentos parten primero y los más rápidos semanas o meses después .

El objetivo es que todos los participantes lleguen a la meta en fechas similares. Quien cruza primero la línea de llegada gana la regata en tiempo real, sin necesidad de complejos cálculos de tiempo compensado al final. Las reglas son estrictas. En la primera edición de la Global Solo Challenge (2023-2024), un total de 16 navegantes zarparon del puerto de La Coruña (España) aunque inicialmente se inscribieron 50 interesados.

En esta ocasión ya hay 23 navegantes confirmados entre los que se destacan González Parodi por sus 35 años de trayectoria náutica en Estados Unidos y Uruguay; Ari Känsäkoski (Finlandia) que regresa para sacarse la “espinita” tras haber tenido que abandonar en la edición anterior por una rotura de mástil, y Juan Merediz, un veterano regatista español que busca completar esta vuelta al mundo.

González Parodi afirma que será el único navegante sudamericano que participará en esta regata alrededor del mundo.

Comentó que se inscribieron navegantes de Japón, Francia, Inglaterra, Polonia y Croacia. Hay regatistas de 15 nacionalidades, dice.

“Me anoté en esta regata porque es una de las más prestigiosas en el mundo náutico y está creciendo el número de participantes en cada edición. La corrió Cole Brauer, la primera mujer estadounidense en dar una vuelta al mundo en un velero sin tocar puertos”, sostiene González Parodi.

El plan

El velerista uruguayo ya tiene definido un plan de navegación para soportar una regata agotadora y larga. El navegante señala que su hoja de ruta la divide en cuatro etapas. La primera de ellas es la salida del puerto de Vigo y luego pretende bajar el Océano Atlántico pasando cerca de Cabo Verde, un archipiélago de 10 islas volcánicas situado en el Océano Atlántico, a unos 570 kilómetros de la costa de África Occidental.

Allí González Parodi aprovechará los vientos alisios. Se trata de vientos constantes que soplan desde las zonas de alta presión en los trópicos hacia la zona de baja presión en el ecuador.

El navegante sabe que en su derrota (trayecto) se encontrará con calmas ecuatoriales y después con los alisios del sur hasta llegar al primer gran escollo: el cruce del Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica).

“En ese primer tramo voy a tener un período de adaptación de la vida a bordo”, consigna.

Tras el cruce del Cabo de Buena Esperanza, González Parodi se enfrentará a los vientos y tormentas del Océano Índico. Esta es la segunda etapa. En el Índico hay corrientes en contra de los vientos predominantes.

Para sortear esa dificultad, González Parodi navegará hacia el sur donde hay más frío y correrá riesgo de encontrarse con algún iceberg. Como forma de evitar ese problema, la organización de la regata establece una zona de exclusión alrededor de la Antártida. “La mayor dificultad será lidiar con el frío. Ello complejiza un montón de cosas a bordo. Una de ellas es sacarse el traje de frío para dormir o higienizarse”.

La tercera etapa de la regata es el cruce del Cabo Leeuwin, ubicado en el extremo suroeste del continente australiano. A partir de ahí, el velero timoneado por el uruguayo comenzará el cruce del Océano Pacífico. “No tiene nada de tranquilo ese océano. Además es muy extenso”.

El velero pasará ahí por el “Punto Nemo”. Es el punto del océano más alejado de cualquier masa de tierra firme en todo el planeta. Después de muchas millas, el velero enfrentará el Cabo de Hornos, ubicado al sur de Sudamérica, donde se hundieron cientos de embarcaciones. Se trata de un lugar mítico para todos los navegantes.

Luego del cruce del cabo, González Parodi utilizará otra vez los vientos alisios que lo llevarán rumbo al norte. Esa es la cuarta y última etapa. Tras 120 días de navegación, retornará al puerto de Vigo.

Problemas a bordo: el sueño y la alimentación

El velero no tiene baño ni cocina. La alimentación es un ítem complicado en una navegación de altura. Solo tiene la posibilidad de hervir agua. “Llevo comidas deshidratadas, las cuales rehidrato”, explica González Parodi. El descaso también es un problema en una regata larga. “Voy a estar practicando el sueño polifásico que se define como dormir varias veces en un período de 24 horas. Estaré durmiendo ‘siestas’ de 20 minutos. Me despierto y confirmo que todo esté bien y vuelvo a dormir otros 20 minutos”,. González Parodi tiene gran experiencia como navegante a vela y como timonel de megayates en Estados Unidos. Hace 14 años que es patrón (capitán) de un megayate. ubicado en California. “Me encanta representar a mi país y, al Yacht Club Uruguayo, club que me vio crecer, en una regata oceánica”.

Apoyo de Antel y del ministerio de Turismo

El viernes 10 se realizó en la sede del Yacht Club Uruguayo, en un acto donde se informó que el Ministerio de Turismo y Antel patrocinarán el proyecto “Uruguay Sorprende” junto al regatista uruguayo, Pablo González Parodi. En el evento estuvieron presentes el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el presidente de Antel, Alejandro Paz; el comodoro del Yacht Club Uruguayo, Juan José Aguiar; el presidente de la Federación Uruguaya de Vela, Héctor Sarno; el representante y apoyo en tierra del competidor, Javier Santomé; y autoridades de Ades Uruguay. En el acto trascendió que una de las velas que usará la embarcación en la regata tendrá impresa la nueva marca país del Ministerio de Turismo, “Uruguay Sorprende”, y la otra vela llevará el nombre de Antel. El ente será su nexo para las comunicaciones, el parte meteorológico y su familia. El barco cuenta con cuatro cámaras que mostrarán la vida a bordo, que podrán ser seguidas a través de Antel TV.