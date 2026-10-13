Qué se recuerda hoy, martes 13 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, martes 13 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia. La fecha incluye episodios de alcance internacional y regional que siguen siendo recordados.

Qué conmemoraciones hay los 13 de octubre alrededor del mundo

El 13 de octubre se conmemora el aniversario de la tragedia de los Andes, ocurrida en 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera mientras viajaba desde Montevideo hacia Santiago de Chile. A bordo se encontraban integrantes del equipo de rugby del Old Christians, junto a familiares y amigos, que se dirigían a disputar un partido. De las 45 personas que viajaban en la aeronave, 16 sobrevivieron tras permanecer 72 días aisladas en condiciones extremas, hasta su rescate en diciembre de ese año. El accidente se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia reciente de Uruguay.

Eventos históricos que ocurrieron un 13 de octubre

2010: Con gran expectación mediática, en Copiapó, en medio del desierto de Atacama chileno, se produce el rescate de los 33 mineros atrapados durante más de dos meses a 622 metros de profundidad en un pozo de la mina San José. El operativo fue seguido en todo el mundo y se convirtió en uno de los grandes hechos históricos de la década.

1960: Durante la XV Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder soviético Nikita Kruschev golpea el pupitre con su zapato en medio de un encendido discurso. El episodio quedó como una de las escenas más recordadas de la diplomacia del siglo XX y figura entre las efemérides políticas más citadas.

1943: Un mes después de la aceptación del armisticio italiano con las fuerzas aliadas, el primer ministro Pietro Badoglio declara la guerra a Alemania. La decisión se toma en un contexto en el que buena parte del territorio italiano seguía bajo control alemán.

1876: La ex reina Isabel II desembarca en Santander, en España, para pasar unos días de vacaciones junto a sus hijas. El episodio se produjo en una etapa marcada por los movimientos de la realeza española tras su salida del poder.

1843: En España, un Real Decreto determina que todas las banderas sean iguales en forma, dimensiones y colores a la bandera de la Armada. De ese modo, la enseña encarnada y amarilla consolida su carácter de bandera nacional.

1830: En México, el presidente Anastasio Bustamante y el canciller Lucas Alamán expiden el decreto que divide el Estado de Occidente en los actuales estados de Sonora y Sinaloa. Se trata de una de las reorganizaciones territoriales relevantes de la etapa republicana.

1792: George Washington pone la primera piedra de la Casa Blanca en Estados Unidos. El edificio se convertiría en la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente estadounidense.

1582: El calendario gregoriano, decretado por el papa Gregorio XIII en reemplazo del juliano, provoca que esta fecha no haya existido en la práctica en el calendario de la época. La modificación hizo que tras el 4 de octubre llegara directamente el 15 de octubre.

1307: En Francia, Felipe IV ordena la detención de los Caballeros Templarios y la confiscación de sus bienes. La medida inició el proceso que terminaría años más tarde con la desaparición de la orden.

Quiénes nacieron un 13 de octubre

1925: Nace en Grantham, Reino Unido, la política conservadora británica Margaret Thatcher. Fue la primera mujer europea en ocupar el cargo de primera ministra y una de las figuras más influyentes de la política británica del siglo XX.

1160: Nace en el castillo de Domfront, en Normandía, Leonor Plantagenet, también conocida como Leonor de Inglaterra o de Castilla. Llegó a ser reina de Castilla y tuvo una destacada influencia política junto a Alfonso VIII.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.