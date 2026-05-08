Qué se celebra hoy, viernes 8 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan saber qué se celebra hoy, viernes 8 de mayo de 2026, esta selección de efemérides reúne hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy, con una síntesis clara de los acontecimientos más relevantes de la fecha.

Qué se conmemora el 8 de mayo

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de Henry Dunant, fundador de la organización. El objetivo es reconocer la labor humanitaria de los voluntarios y empleados que ayudan a millones de personas en contextos de desastres, conflictos y crisis sanitarias en todo el mundo.

Cruz Roja.

Eventos históricos que ocurrieron un 8 de mayo

1945. Winston Churchill anunció oficialmente el final de la guerra con Alemania en un mensaje transmitido desde el número 10 de Downing Street, en Londres. La noticia desató celebraciones multitudinarias frente al Palacio de Buckingham, en una de las jornadas más recordadas del cierre de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Winston Churchill. AP

1943. Representantes de 44 países se reunieron en Hot Springs, Virginia, con el objetivo de iniciar los trabajos que derivarían en la creación de la FAO. El encuentro estuvo orientado a coordinar acciones internacionales contra el hambre y sentó las bases de una organización permanente sobre alimentación y agricultura.

1933. Mahatma Gandhi inició en India una huelga de hambre de tres semanas como forma de protesta contra la opresión del gobierno británico. La medida se convirtió en un nuevo episodio de alto impacto dentro de la resistencia no violenta impulsada por el líder independentista.

Mahatma Gandhi. Foto: Picryl.

1902. El volcán Monte Pelado, en la isla de Martinica, entró en erupción de forma catastrófica y arrasó la ciudad de Saint-Pierre. La onda de choque y el flujo piroclástico provocaron la muerte de cerca de 30.000 personas, en una de las mayores tragedias volcánicas de la historia.

1868. En España se constituyó un Gobierno provisional presidido por Francisco Serrano, con la participación de Juan Prim y Práxedes Mateo Sagasta en cargos clave. Ese gabinete se mantuvo hasta mediados del año siguiente en un contexto de reorganización política.

1657. Oliver Cromwell rechazó la corona real en Inglaterra, pese a ocupar el cargo de lord protector. La decisión consolidó una singular forma de gobierno que evitó restablecer formalmente la monarquía, aunque mantuvo rasgos de poder concentrado.

1561. Felipe II anunció mediante una Real Cédula su decisión de trasladar la Corte española desde Toledo a Madrid. La medida marcó el inicio de una política centralista y modificó de manera decisiva el desarrollo urbano y político de la futura capital española.

1429. Juana de Arco derrotó a las fuerzas inglesas y tomó la ciudad de Orleans, en el marco de la Guerra de los Cien Años. La victoria cambió el rumbo del conflicto a favor de Francia y quedó entre los hechos históricos más significativos de la contienda.

Quiénes nacieron un 8 de mayo

1884. Nació en Lamar, Estados Unidos, Harry S. Truman, quien años más tarde se convertiría en el trigésimo tercer presidente de ese país. Su mandato quedó asociado a acontecimientos centrales del siglo XX, entre ellos el final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría y la guerra de Corea.

1828. Nació en Ginebra Jean Henri Dunant, empresario y filántropo suizo reconocido por impulsar la creación de la Cruz Roja Internacional. Su labor humanitaria y su influencia en los principios de la Convención de Ginebra lo convirtieron en una figura clave de la asistencia en conflictos armados.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.