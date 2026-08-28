Qué se celebra hoy, viernes 28 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 28 de agosto de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy en la historia. En esta selección se destacan acontecimientos que marcaron distintas épocas y figuras cuyo legado sigue vigente.

Qué se celebra este 28 de agosto

El 28 de agosto se conmemora un nuevo aniversario de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad de 1963. Una fecha en la que Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso “I have a dream” (Yo tengo un sueño) ante más de 250.000 personas, frente al Monumento a Lincoln.

Este discurso se transformó en un símbolo central de la lucha contra la discriminación racial a nivel mundial y del movimiento por los derechos civiles en EE.UU. Aquella marcha contribuyó a impulsar cambios legislativos históricos, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. King fue asesinado de un disparo el 4 de abril de 1968 a los 39 años.

Monumento a Martin Luther King Jr. WIN MCNAMEE/AFP

Eventos históricos que ocurrieron un 28 de agosto

1879: En el marco de la Guerra Anglo-Zulú, Cetshwayo, último rey de Zululandia, fue capturado por las fuerzas británicas tras huir luego de su derrota en batalla. El episodio marcó un punto decisivo en el conflicto y en el futuro político de la región.

1845: Se publicó en Estados Unidos el primer número de la revista Scientific American, que con el tiempo se convertiría en una referencia internacional de divulgación científica. En su edición inaugural destacaba las mejoras incorporadas a los vagones del ferrocarril.

1833: El Parlamento británico aprobó el Acta de Emancipación, medida por la cual quedó abolida la esclavitud en todo el Reino Unido y sus colonias. Fue una de las decisiones políticas más trascendentes de ese siglo en materia de derechos humanos.

1604: En Londres, Jacobo I de Inglaterra y Felipe III de España firmaron una paz perpetua que puso fin a los enfrentamientos entre ambas coronas. El acuerdo también contempló el fin de la piratería y el cese del apoyo inglés a la rebelión holandesa.

1483: Boabdil, pretendiente al trono nazarí, fue apresado por los Reyes Católicos. Recuperó la libertad después de prometer sometimiento, el pago de tributos y la entrega de apoyo militar cuando le fuera requerido.

489: Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, derrotó a Odoacro en la batalla de Isonzo, cerca de Aquilea, en Italia. La victoria fue clave en su avance para expulsarlo de la península itálica.

Quiénes nacieron un 28 de agosto

1916: En San Francisco nació Jack Vance, autor estadounidense consagrado dentro de la ciencia ficción. Entre sus obras más reconocidas figuran La tierra moribunda y la serie Ciclo de Tschai, títulos que lo proyectaron como una referencia del género.

1749: Nació en Frankfurt del Main Johann Wolfgang von Goethe, considerado una de las figuras centrales de la literatura alemana. De su obra sobresale Fausto, texto fundamental de la tradición cultural europea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.