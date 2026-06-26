Qué se celebra hoy, viernes 26 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 26 de junio de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy en la historia.

Esto se festeja cada 26 de junio

Este 26 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, una fecha impulsada por Naciones Unidas desde 1987. La jornada busca reforzar las acciones de prevención, cooperación y concientización frente a una problemática que afecta a personas, familias y comunidades en todo el mundo.

Incautación de drogas en Uruguay. Foto: Ministerio del Interior.

Bajo el lema “La evidencia es clara: debemos invertir en prevención”, se promueve la necesidad de políticas basadas en conocimiento y trabajo conjunto. Además, se subraya la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico y sus consecuencias en la convivencia social y el desarrollo de los países.

Eventos históricos que ocurrieron un 26 de junio

1963: El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, pronunció en Berlín Occidental su recordada frase “Ich bin ein Berliner” ante una multitud de 120.000 personas. El discurso se convirtió en un símbolo de respaldo estadounidense a los ciudadanos de Alemania Occidental en plena Guerra Fría.

John F. Kennedy. Foto: EFE

1960: La República Malgache se independizó definitivamente de Francia, luego de haber obtenido su autonomía en 1958. Philibert Tsiranana, elegido presidente en 1959, encabezó el gobierno del país en los primeros años de su nueva etapa institucional.

1959: La reina Isabel II, en calidad de reina de Canadá, y el presidente Dwight D. Eisenhower inauguraron el Canal de San Lorenzo. La vía navegable, de 3.700 kilómetros, permitió conectar el océano Atlántico con la cabecera de los Grandes Lagos de América del Norte.

1956: En México fueron detenidos 20 opositores del dictador cubano Fulgencio Batista mientras se entrenaban con la intención de invadir Cuba. Entre ellos estaban Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara, integrantes del grupo conocido como Movimiento 26 de Julio.

1945: Representantes de 50 Estados firmaron en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas. El documento fundacional de la ONU estableció entre sus objetivos la preservación de la paz, la defensa de los derechos humanos y la igualdad de derechos entre los pueblos.

1800: En la Royal Society de Londres se dio lectura a una carta de Alessandro Volta en la que anunciaba el descubrimiento de la pila voltaica. Este avance resultó decisivo para el desarrollo posterior de la batería eléctrica y la historia de la ciencia.

1409: Se celebró en Italia el Concilio de Pisa, convocado en medio del Cisma de Occidente. Lejos de resolver la división en la Iglesia Católica, la decisión de coronar a Alejandro V profundizó la crisis al sumar una nueva autoridad papal en disputa.

Quiénes nacieron un 26 de junio

1892: Nació en Hillsboro, Estados Unidos, Pearl S. Buck, escritora distinguida con el Premio Nobel de Literatura en 1938. Su obra, marcada por su extensa experiencia en China, destacó por una mirada centrada en los valores humanos y por títulos como La buena tierra.

1866: Nació en Newbury, Reino Unido, George Herbert, conocido como Lord Carnarvon. El aristócrata inglés fue un impulsor clave de la egiptología al financiar a Howard Carter en la excavación que llevó al hallazgo de la tumba de Tutankamón.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.