Qué se celebra hoy, viernes 24 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 24 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy. En esta selección de efemérides se repasan acontecimientos que dejaron huella en la historia mundial.

Qué conmemoraciones hay los 24 de julio alrededor del mundo

Cada 24 de Julio se celebra el Día de la Integración de América en honor al Natalicio de Simón Bolívar, "un momento para reconocer que, pese a nuestras diferencias, estamos conectados por la historia, los valores y el deseo de un futuro compartido", indica el portal Ceibal del gobierno uruguayo. Esta jornada propone reflexionar sobre la colaboración, el apoyo mutuo y la acción colectiva para abordar retos compartidos, como el desarrollo sostenible, la equidad social y la defensa de los derechos humanos.

Esta es una conmemoración importante para muchos países de América Latina, especialmente para Venezuela, donde Simón Bolívar, conocido como "El Libertador", nació en 1783. Esta fecha no solo recuerda el nacimiento de Bolívar, sino que también rinde homenaje a su legado como líder en las luchas por la independencia de varios países sudamericanos. Además, el día se celebra como el Día de la Armada Nacional de Venezuela, una ocasión para reconocer la importancia de la fuerza naval del país.

Eventos históricos que ocurrieron un 24 de julio

1974. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó al presidente Richard Nixon entregar las cintas de la Casa Blanca vinculadas al caso Watergate. La decisión desestimó el argumento de secreto de Estado y se convirtió en un episodio decisivo dentro de la crisis política que terminaría con su salida del poder.

Richard Nixon. Foto: archivo.

1923. Se firmó el Tratado de Lausana, acuerdo clave para establecer las fronteras de Turquía tras la disolución del Imperio Otomano. El documento fue determinante en la configuración política del nuevo Estado turco.

1917. Mata Hari compareció ante un tribunal militar en París acusada de espionaje y de actuar como agente doble para Alemania. El proceso se desarrolló en un clima de fuerte tensión bélica y concluyó con una sentencia condenatoria sin pruebas concluyentes.

1911. El arqueólogo estadounidense Hiram Bingham dio a conocer el hallazgo de Machu Picchu, la ciudad inca situada en una remota zona de los Andes peruanos. El descubrimiento impulsó el interés internacional por uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de América del Sur.

1823. En Colombia se libró la Batalla Naval del Lago Maracaibo, donde las fuerzas comandadas por José Prudencio Padilla derrotaron a la Armada Española. El triunfo resultó fundamental para consolidar la independencia de Venezuela y fortaleció el proceso emancipador en la región.

1823. Chile se convirtió en el primer Estado de América en abolir la esclavitud. La promulgación de la ley permitió la liberación de miles de personas y marcó un antecedente de relevancia en la historia social y política del continente.

1593. Enrique IV de Francia abandonó el protestantismo y adoptó la religión católica en Saint Denis. La decisión fue interpretada como un paso estratégico para acceder a la corona y favorecer la pacificación del reino.

1567. María, Reina de Escocia, fue obligada a abdicar en favor de su hijo Jacobo, que tenía apenas un año de edad. El cambio abrió una nueva etapa en la monarquía escocesa y alteró el equilibrio político del reino.

1177. En Venecia se produjo la readmisión de Federico I Barbarroja en la Iglesia ante una comisión cardenalicia. El compromiso de obediencia al papa Alejandro III puso fin al cisma eclesiástico y restableció una relación clave entre el Imperio y el papado.

Quiénes nacieron un 24 de julio

1897. Nació Amelia Earhart en Estados Unidos, pionera de la aviación y una de las figuras más influyentes de su tiempo. Fue la primera mujer en cruzar en solitario el Atlántico y también se destacó por su defensa de los derechos de las mujeres.

Amelia Earhart. Foto: AFP

1860. Nació Alfons Mucha, artista checo reconocido por su trabajo como pintor, cartelista y diseñador decorativo. Su obra, identificada con el Art Nouveau, se distinguió por las líneas sinuosas y el refinamiento ornamental.

1802. Nació Alejandro Dumas padre, escritor francés y autor de novelas célebres de la literatura universal. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo.

1783. Nació Simón Bolívar en Caracas, una de las figuras centrales de la independencia latinoamericana. Su liderazgo político y militar fue decisivo en los procesos emancipadores frente al dominio español.

1759. Nació Víctor Manuel I en Turín, integrante de la casa de Saboya y futuro rey de Cerdeña. Su trayectoria política y militar estuvo ligada a los conflictos europeos de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.