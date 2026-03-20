¿Qué se celebra hoy, viernes 20 de marzo de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el viernes 20 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 20 de marzo

Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, una fecha especial con el aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La organización internacional indica que la “Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce este mismo objetivo y pide ‘un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado del crecimiento económico que promueva la felicidad y el bienestar de todos los pueblos’”.

Es por ello que las Naciones Unidas “invitan a todas las personas de cualquier edad, así como a todas las aulas, empresas y gobiernos, a unirse a la celebración del Día Internacional de la Felicidad”.

Según informa el organismo en su página oficial, la Asamblea General de la ONU decretó en la resolución 66/281 de 2012 que el 20 de marzo se celebrase el Día Internacional de la Felicidad para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

Felicidad. Foto: Freepik.

“La resolución reconoce además la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos”, afirma la ONU.

Sucesos históricos que ocurrieron un 20 de marzo

2016: Después de 88 años, un presidente estadounidense, Barack Obama, visitó Cuba. Fue recibido con calidez por el pueblo cubano. Su visita buscó afianzar el acercamiento entre ambos países, confiando a la vez en que la liberalización económica y los contactos personales transformaran la isla.

Raúl Castro y Barack Obama. KEVIN LAMARQUE - REUTERS - X0015/REUTERS

2003: Dos horas después de concluir el ultimátum estadounidense de 48 horas para que Saddam Hussein abandonara Irak, misiles americanos impactaron en la capital iraquí, Bagdad, marcando el inicio de la campaña militar de EE.UU. dirigida a derrocar al presidente Saddam Hussein.

Saddam Hussein. AP

1995: En el metro de Tokio (Japón) y en plena hora punta, terroristas de una secta religiosa llamada "Aum Shinrikyo" liberaron gas sarín (un gas letal) en la estación de Kasumigaseki. Los terroristas habían ingerido previamente un antídoto contra este gas y lograron escapar. Mientras tanto, los viajeros asfixiados intentaron llegar a toda costa a las salidas. El trágico balance de este salvaje acto fue de doce víctimas mortales y más de 5.000 personas intoxicadas ingresadas en los hospitales, muchas de ellas en estado de coma. Tras reivindicar el atentado la organización "Aum Shinrikyo", la policía japonesa asaltó su sede, arrestando a centenares de miembros, entre ellos su fanático líder, Shoko Asahara.

1966: El trofeo de oro sólido Jules Rimet, del Mundial de fútbol, fue robado de una exposición en el Central Hall de Westminster, en la ciudad de Londres, mientras en otra parte del fastuoso edificio se realizaba un oficio religioso. Justo una semana más tarde, el 27 de marzo y en el sur de Londres, fue encontrado por Pickles, un perro callejero y su amo mientras paseaban.

1956: Francia otorgó la independencia a Túnez. Habib Burguiba decretó la abolición de la Monarquía y se proclamó presidente en 1957.

1815: Napoleón I, tras escapar de su exilio en la isla de Elba, entró en París (Francia) sin disparar un solo tiro. Las tropas que había enviado el rey Luis XVIII para cerrarle el paso se unieron a él. La población, harta del despotismo de la monarquía borbónica, hizo que recuperara fácilmente el poder. La noticia causó consternación en las potencias europeas. Napoleón reinició su campaña bélica de conquista de Europa.

1800: Tuvo lugar la batalla de Heliópolis (Egipto) en la llanura del mismo nombre, donde los franceses, capitaneados por el general Kleber, derrotaron a los turcos. Kleber recuperó El Cairo, adonde se habían refugiado los turcos tras la batalla y les obligó a regresar a Siria.

1786: En Suecia, el rey Gustavo III fundó la Academia Sueca para fomentar el uso del idioma sueco. Con el tiempo, será aquí donde se anunciarán los laureados con los Premios Nobel.

1602: Los estados generales de los Países Bajos recibieron la inscripción de La Compañía Unida de las Indias Orientales, concediéndoles el monopolio para todo el comercio al este del Cabo de Buena Esperanza. Los estatutos autorizaron un capital inicial de 6,6 millones de guineas que se obtendrían mediante suscripción pública, la cual finalizó con total éxito. Al quedar la demanda insatisfecha, provocó que en pocos días el valor tuviera una subida del 15%. Al cabo de un año, el valor se duplicó. Pagó un dividendo anual del 18% durante 200 años, hasta que cayó en bancarrota y fue finalmente disuelta en 1800.

235: Resultó proclamado emperador de Roma Maximino el Tracio, convirtiéndose en el primer extranjero en ocupar el trono romano y el primero de los emperadores-soldados del siglo tercero. Su reinado se asoció con el principio de la crisis del siglo tercero, durante la cual tuvieron lugar fuertes tensiones con los pueblos exteriores al Imperio, además de una gran crisis política, económica y social en el interior del Imperio. En abril de 238, sus propios soldados se amotinaron y asesinaron a Maximino y a su hijo.

Personalidades trascendentales que nacieron un 20 de marzo

1828: Nació en Skien (Noruega) el dramaturgo Henrik Ibsen. "Peer Gynt", escrita en verso y "Casa de muñecas" tal vez fueron sus obras más universales.

1809: En Mirgorod, cerca de Soróchintsi, antes Rusia y ahora Ucrania, nació Nikolái Vasílievich Gógol, fundador junto a Puschkin de la literatura nacional rusa y autor de obras satíricas y feroces retratos de la sociedad de su tiempo. Tal vez, su obra más conocida fue "Taras Bulba".

1776: En el actual departamento boliviano de Chuquisaca, nació Joaquín Lemoine y Villavicencio, quien fue uno de los principales impulsores de la Revolución de Chuquisaca, ocurrida el 25 de mayo de 1809. Tras el fracaso de este movimiento, luchó en las fuerzas de las Provincias Unidas del Río de la Plata hasta consolidarse la libertad de su nación de la dominación española. Al finalizar la guerra de la independencia, Lemoine regresó a Bolivia, donde ocupó puestos de responsabilidad.

1770: Vino al mundo en el seno de una familia burguesa, en Lauffen am Neckar (Suabia, Alemania) Friedrich Hölderlin, poeta cumbre de la lírica alemana de todos los tiempos. Su poesía acogió la tradición clásica fundiéndola con el nuevo romanticismo. Tras su muerte, su obra permaneció olvidada muchos años, hasta ser redescubierta a principios del siglo XX.

43aC: En Sulmona, cerca de Roma, nació el poeta Publio Ovidio Nasón, conocido por sus obras "Ars amandi" (Arte de amar), tres libros o cantos en los que facilitó una serie de consejos sobre las relaciones amorosas y "Las metamorfosis", obra en verso que narra la historia del mundo desde sus orígenes y trata la mitología romana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.