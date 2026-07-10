Qué se celebra hoy, viernes 10 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 10 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy en la historia. En esta fecha se recuerdan acontecimientos que marcaron distintas épocas y figuras destacadas que nacieron un 10 de julio.

Qué conmemoraciones hay los 10 de julio alrededor del mundo

Cada 10 de julio se celebra el Día de la Apreciación del Carpincho, una jornada dedicada a valorar a esta especie autóctona de Sudamérica y darle visibilidad a su importancia ecológica.

El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), considerado el roedor más grande del mundo, es una especie protegida en Uruguay. Su conservación está respaldada por la normativa vigente, en particular por la Ley Nº 9.481 de 1935, que establece la potestad del Estado para proteger la fauna indígena, y por el Decreto Nº 164/996, que regula la actividad de caza en todo el territorio nacional.

En ese marco, la legislación prohíbe la caza, captura, tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre, salvo en situaciones expresamente autorizadas por las autoridades competentes.

Carpincho. Nicolas Pereyra/Archivo El Pais

La aparición de estos animales en entornos cercanos a viviendas refuerza la importancia de promover la convivencia responsable entre las personas y la biodiversidad, especialmente en destinos turísticos donde el contacto con la naturaleza es parte del atractivo.

Eventos históricos que ocurrieron un 10 de julio

1985. Los servicios secretos franceses hunden el Rainbow Warrior en la bahía de Auckland, en Nueva Zelanda. El buque insignia de Greenpeace participaba en una campaña contra los ensayos nucleares franceses en el atolón de Mururoa, en un episodio que quedó entre las efemérides más recordadas de ese año.

1962. Se lanza el Telstar 1, considerado el primer satélite de telecomunicaciones del mundo. El hecho inaugura una nueva etapa en las comunicaciones electrónicas al permitir transmisiones directas de televisión entre Estados Unidos, Europa y Japón, además de múltiples canales de voz.

1943. Los aliados, con George Patton al frente, desembarcan en Sicilia. La operación encuentra escasa resistencia del Ejército fascista y se convierte en uno de los hechos históricos decisivos del frente europeo durante la Segunda Guerra Mundial.

1940. La Luftwaffe inicia ataques contra convoyes marítimos frente a la costa sudeste de Inglaterra. Ese comienzo del primer asalto de la Batalla de Inglaterra abrió una etapa clave del conflicto aéreo entre Alemania y el Reino Unido.

1555. La ciudad de La Habana es asaltada por el corsario francés Jacques de Sores, que termina por incendiarla y destruirla. El ataque impulsó luego el fortalecimiento de los sistemas defensivos españoles en distintos puntos de Cuba.

138. Antonino Pío, hijo adoptivo de Adriano, es aclamado en Roma como nuevo emperador. Su llegada al poder quedó asociada a reformas orientadas a un sistema tributario más justo y a una política judicial libre de corrupción.

48 a. C.. En los territorios de la actual Albania se libra la batalla de Dirraquio, en la que Cneo Pompeyo derrota a Julio César. Sin embargo, no aprovecha la ventaja para aniquilar a su rival y poner fin a la guerra civil.

Quiénes nacieron un 10 de julio

1871. Nace en París el escritor Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido. Su obra se convertiría en una de las más influyentes de la literatura del siglo XX y en una referencia central entre los nacimientos recordados en estas efemérides.

1856. Nace en Similjan, actual Croacia, Nikola Tesla, físico, matemático, ingeniero eléctrico e inventor. Su nombre quedó ligado al desarrollo de la corriente alterna y a avances decisivos para la tecnología moderna.

1830. Nace en St. Thomas, Islas Vírgenes, Camille Pissarro, pintor francés y uno de los fundadores del impresionismo. Su trayectoria resultó clave en la consolidación de ese movimiento artístico junto a figuras como Monet y Degas.

1509. Nace en Noyon, Francia, Juan Calvino, teólogo protestante y una de las figuras centrales de la Reforma. Su pensamiento daría origen al calvinismo, doctrina de fuerte influencia en la historia religiosa europea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.