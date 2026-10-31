Qué se celebra hoy, sábado 31 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 31 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos más destacados de un día como hoy en la historia. En esta fecha se recuerdan sucesos de alcance político, militar, religioso y cultural que forman parte de las efemérides del 31 de octubre.

Esto se celebra cada 31 de octubre

El 31 de octubre se celebra Halloween, una de las festividades más populares y esperadas del año, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa. Esta celebración tiene sus raíces en antiguas tradiciones celtas y ha evolucionado con el tiempo para convertirse en una festividad de disfraces, dulces y diversas actividades relacionadas con lo sobrenatural. Halloween es conocido por su atmósfera espeluznante, donde la gente, especialmente los niños, se disfraza de personajes aterradores, como fantasmas, brujas y monstruos.

Con la llegada de Halloween, las películas de terror entran en boga. Foto: Commons.

Eventos históricos que ocurrieron un 31 de octubre

2010: En Brasil, Dilma Rousseff se proclama presidenta y se convierte en la primera mujer en alcanzar ese cargo en la historia del país. La dirigente, elegida por Luiz Inácio Lula da Silva como su sucesora, obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones.

1956: Gran Bretaña y Francia bombardean Egipto en el marco de la crisis del Canal de Suez, luego de la nacionalización de esa vía estratégica y de la exclusión de sus naves. La operación fue duramente cuestionada por la comunidad internacional y derivó en el posterior retiro de ambas potencias.

1873: En aguas del Caribe, el buque de guerra español Tornado captura al mercante estadounidense Virginius con 165 personas a bordo, entre ellas numerosos insurrectos cubanos. El episodio derivó en un juicio sumario sin garantías y en una grave crisis internacional.

1850: La reina Isabel II inaugura en Madrid la nueva sede de las Cortes Españolas, construida en la calle Carrera de San Jerónimo. El edificio se levantó sobre el solar del antiguo convento del Espíritu Santo, tras siete años de obras.

1541: En la Capilla Sixtina del Vaticano se inaugura oficialmente el fresco El juicio final, realizado por Miguel Ángel por encargo papal. La obra, ubicada en la pared del altar, ofrece una representación monumental de la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis.

1517: Martín Lutero envía una carta al arzobispo de Maguncia y difunde públicamente sus 95 tesis en Wittenberg. El cuestionamiento a la venta de indulgencias se expandió con rapidez por el Sacro Imperio y dio origen a la Reforma.

1512: Se inaugura la Capilla Sixtina en el Vaticano, con la bóveda decorada por Miguel Ángel tras cuatro años de trabajo. El recinto se transformó en uno de los espacios artísticos y religiosos más emblemáticos de la Iglesia católica.

Quiénes nacieron un 31 de octubre

1795: Nace en Londres John Keats, uno de los grandes exponentes de la poesía romántica en lengua inglesa. Su obra lo vinculó con autores de su tiempo como Percy Bysshe Shelley y Lord Byron.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.