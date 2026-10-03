Qué se celebra hoy, sábado 3 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca saber qué se celebra hoy, sábado 3 de octubre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué se celebra este 3 de octubre

El 3 de octubre se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana, una jornada instaurada oficialmente en 1925 durante el Segundo Congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Buenos Aires, Argentina, aunque la fecha conmemora un hecho fundacional ocurrido en 1917, cuando se constituyó formalmente la FOLA el 3 de octubre de ese año en Santiago de Chile. La fecha fue elegida para coincidir con el aniversario de la fundación de la FOLA, organización creada para unir a los profesionales de la odontología de toda la región, y tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la salud bucal como parte integral de la salud pública, promover la prevención de enfermedades orales, fomentar la investigación y la educación odontológica, mejorar el acceso a servicios de salud dental en Latinoamérica y reconocer la labor de los odontólogos en el bienestar y la calidad de vida de las comunidades.

Eventos históricos que ocurrieron un 3 de octubre

1990: Mediante la firma de un Tratado de Unificación, Alemania del Este y Alemania del Oeste volvieron a unirse, lo que puso fin a 45 años de división en el contexto de la Guerra Fría. Berlín recuperó su condición de capital en el nuevo Estado unificado.

1952: El Reino Unido realizó con éxito su primera prueba de armas atómicas, denominada operación "Hurricane", en aguas de las Islas Monte Bello, en Australia. La detonación formó parte de la escalada nuclear que marcó los años de la Guerra Fría.

1935: Tropas italianas dirigidas por Emilio De Bono, bajo órdenes de Benito Mussolini, invadieron Abisinia, actual Etiopía. La ofensiva respondió al proyecto expansionista fascista de construir un nuevo imperio italiano en África.

1932: Irak se declaró reino independiente tras haber conseguido su independencia del Reino Unido. Con el rey Faisal en el poder, el nuevo Estado obtuvo además el reconocimiento de la Liga de Naciones.

1714: Se aprobó por Real Cédula de Felipe V la creación de la Real Academia Española, con el objetivo de conservar y depurar la lengua castellana. Desde 1715, la institución adoptó el lema «Limpia, fija y da esplendor».

1700: Carlos II firmó el testamento que marcó el final de la dinastía de los Austrias en España. La corona quedó destinada al duque de Anjou, futuro Felipe V, primer monarca español de la casa de Borbón.

1574: Finalizó el asedio de Leiden, en Holanda, dentro de la Guerra de los Ochenta Años. La retirada de las tropas españolas se produjo después de que los rebeldes inundaran la región para facilitar el abastecimiento de la ciudad por vía fluvial.

382: El emperador romano Teodosio I firmó en Constantinopla la paz con los visigodos. El acuerdo les permitió establecerse al sur del Danubio a cambio de colaborar militarmente con el Imperio cuando fueran requeridos.

52 a. C.: Vercingetórix entregó sus armas a Julio César tras 40 días de asedio, lo que puso fin a la resistencia en Alesia. Ese episodio resultó decisivo para consolidar la conquista romana de la Galia.

Quiénes nacieron un 3 de octubre

1928: Nació en Nueva York el ensayista Alvin Toffler, reconocido por sus análisis sobre la revolución digital y los cambios en las comunicaciones. Su obra tuvo amplia influencia en los debates sobre tecnología y sociedad.

1889: Nació en Hamburgo el periodista y pacifista alemán Carl von Ossietzky. Fue una figura destacada del antimilitarismo y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1935 por su denuncia del rearme secreto en Alemania.

1837: Nació en San Miguel de Tucumán Nicolás Avellaneda, abogado, periodista, político y estadista argentino. Más adelante ocuparía la Presidencia de Argentina entre 1874 y 1880.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.