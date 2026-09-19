Qué se celebra hoy, sábado 19 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 19 de setiembre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy en la historia con algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de esta fecha.

Qué se celebra este 19 de setiembre

El 19 de setiembre de 1836 se dio la Batalla de Carpintería en las costas del arroyo Carpintería, departamento de Durazno, un enfrentamiento entre las fuerzas leales al presidente constitucional Manuel Oribe y las tropas revolucionarias del general Fructuoso Rivera, aliado con los unitarios de Juan Lavalle. La batalla terminó con la victoria del ejército gobiernista de Oribe y marcó el origen de las divisas partidarias tradicionales del Uruguay: las tropas de Oribe usaron vinchas blancas con el lema “Defensores de las leyes”, dando origen a los blancos, posteriormente conocido como Partido Nacional, mientras que los hombres de Rivera adoptaron el color rojo, tras desteñirse el celeste inicial, dando lugar a los colorados, posteriormente conocidos como Partido Colorado.

Eventos históricos que ocurrieron un 19 de setiembre

1994. Con el fin de vigilar la transición a la democracia en Haití, 20.000 soldados estadounidenses desembarcaron en el país con respaldo de un mandato de la ONU que autorizó el uso de la fuerza para restituir al gobierno depuesto de Jean Bertrand Aristide. El acuerdo diplomático alcanzado con el ejército haitiano evitó un derramamiento de sangre y marcó un episodio central entre las efemérides de la fecha.

1870. En el marco de la guerra franco-prusiana comenzó el Sitio de París, luego de que la ciudad quedara completamente rodeada por las tropas alemanas. La resistencia parisina se extendió durante 135 días en medio del hambre, los bombardeos y una defensa que se convirtió en uno de los hechos históricos más recordados.

1841. Se inauguró el primer enlace ferroviario entre dos ciudades europeas, al quedar conectadas Estrasburgo, en Francia, y Basilea, en Suiza. El hecho representó un avance clave para el transporte y las comunicaciones en el continente.

1796. George Washington hizo pública en un diario de Filadelfia su decisión de no presentarse a las elecciones de ese año. El mensaje, considerado luego como su testamento político, selló su despedida de la vida presidencial en Estados Unidos.

1771. Mediante una Real Cédula se creó la Orden de Carlos III, considerada la más alta condecoración civil española. Su instauración quedó ligada a la distinción de servicios relevantes a la Corona y al Estado.

1580. Miguel de Cervantes fue liberado en Argel tras cinco años de cautiverio, gracias al pago de un rescate y a la mediación de los Padres Trinitarios. Años después publicaría la primera parte de "El Quijote", obra fundamental de la literatura en español.

1468. Se firmó el Tratado de los Toros de Guisando, por el que Enrique IV de Castilla reconoció a su hermanastra Isabel como heredera al trono. El acuerdo tuvo consecuencias decisivas en la sucesión castellana y en la historia de España.

1356. Tuvo lugar la Batalla de Poitiers, en la que las fuerzas inglesas derrotaron a las francesas y capturaron al rey Juan II. El episodio fue uno de los enfrentamientos más resonantes de la Guerra de los Cien Años.

335. En Bizancio, Flavio Dalmacio fue elevado al rango de césar y recibió el control de Tracia, Aquea y Macedonia. Su designación formó parte de la reorganización política del Imperio romano en tiempos de Constantino.

Quiénes nacieron un 19 de setiembre

1911. Nació en Newquay William Gerald Golding, novelista y poeta británico que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1983. Entre sus obras más conocidas figura "El señor de las moscas", una de las novelas más influyentes del siglo XX.

1844. Nació en Bogotá José Rufino Cuervo, destacado filólogo colombiano. Su trabajo intelectual defendió la unidad del castellano frente a las variantes desarrolladas en América.

1551. Nació en Fontainebleau Enrique III, último monarca de la dinastía Valois. Su reinado en Francia quedó marcado por las guerras de religión y por las tensiones entre católicos y hugonotes.

86. Nació en Lanuvium Antonino Pio, futuro emperador de Roma. Su gobierno sería recordado por la estabilidad interna, la austeridad financiera y una política de tolerancia religiosa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.