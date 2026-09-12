Qué se celebra hoy, sábado 12 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 12 de setiembre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué se celebra este 12 de setiembre

El 12 de setiembre se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios, una jornada establecida en el año 2000 por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con el objetivo de promover la capacitación ciudadana en técnicas básicas de asistencia inmediata. La fecha, que se conmemora el segundo sábado de setiembre de cada año, busca concienciar sobre la importancia de actuar en los primeros minutos tras un accidente o emergencia médica, ya que una intervención oportuna puede salvar vidas.

Mujer cuelga calendario mensual. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 12 de setiembre

1974: En Etiopía, una Junta Militar derroca a Haile Selasie, emperador que había regido los destinos del país durante 40 años. El episodio marcó un profundo cambio político en el país africano y quedó entre las efemérides más recordadas de la fecha.

1876: En Bruselas se celebra una conferencia geográfica internacional con el fin de suprimir el comercio de esclavos africanos y abrir el continente a la exploración. De ese encuentro surge la Asociación para la Civilización y Exploración del África Central.

1837: En la ciudad chilena de Valparaíso se funda el periódico "El Mercurio", considerado el decano de los diarios chilenos. Su creación figura entre los hechos históricos vinculados al desarrollo de la prensa en la región.

1723: En Rusia se firma el tratado de San Petersburgo, que pone fin a la guerra ruso-persa. El acuerdo consolidó la ocupación del litoral del Mar Caspio por parte del zar Pedro I el Grande.

1689: Pedro I el Grande, zar de Rusia, recluye a su hermanastra Sofía en un convento de Moscú y asume el poder. El hecho significó una reconfiguración del mando dentro del Imperio ruso.

1683: Un ejército de auxilio al mando del rey polaco Juan III expulsa a las huestes turcas que sitiaban Viena en la batalla de Kahlenberg. La victoria pasó a formar parte de las efemérides europeas más citadas de aquel período.

1556: El emperador Carlos V abdica y se aparta de los problemas políticos para retirarse al Monasterio de Yuste, en Cáceres. Desde allí seguiría de cerca los acontecimientos de su tiempo, ya fuera del gobierno directo.

1504: Desde la isla La Española zarpa Cristóbal Colón de regreso al Reino de Castilla, acompañado por su hermano y su hijo. El viaje de retorno estuvo atravesado por dificultades y anticipó una etapa de cuestionamientos a sus privilegios.

1502: En su cuarto y último viaje, Cristóbal Colón llega a un cabo en la desembocadura del río Coco y encuentra refugio para sus naves tras una fuerte tormenta. De ese episodio surgió el nombre de Cabo Gracias a Dios y el primer contacto con tierras de la actual Nicaragua.

1309: Las tropas de Fernando IV de España, comandadas por Guzmán el Bueno, conquistan Gibraltar a los musulmanes tras un breve asedio. El episodio aparece entre los hechos históricos destacados de un día como hoy.

Quiénes nacieron un 12 de setiembre

1921: En Lvov, actual Ucrania, nace el escritor polaco de ciencia ficción Stanislav Lem. Su obra lo convertiría en una de las figuras más influyentes de la literatura fantástica y filosófica del siglo XX.

1913: Nace en Oakville, Estados Unidos, el atleta afroamericano Jesse Owens. Su actuación en los Juegos Olímpicos de 1936 lo transformaría en una figura central del deporte mundial y en uno de los nacimientos más recordados de la fecha.

1494: En Cognac, Francia, nace Francisco I, integrante de la rama Valois-Angulema de la dinastía de los Capetos. Más tarde reinaría en Francia, impulsaría reformas y sería reconocido como mecenas de las artes y las letras.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.