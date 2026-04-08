¿Qué se celebra hoy, miércoles 8 de abril de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el miércoles 8 de abril, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 8 de abril

Usar Día Internacional del Pueblo Gitano, celebrado el 8 de abril, es una fecha dedicada a reconocer y celebrar la cultura, la historia y las contribuciones del pueblo gitano, así como a sensibilizar sobre los derechos humanos de esta comunidad. Esta conmemoración fue establecida en 1971 durante el Congreso Mundial Romaní en Londres, como un medio para dar visibilidad a los gitanos y promover la lucha contra la discriminación y los estereotipos que aún enfrentan en muchos países.

El origen del Día Internacional del Pueblo Gitano

El Día Internacional del Pueblo Gitano fue proclamado con el objetivo de reconocer al pueblo gitano, también conocido como roma o romaní, como una comunidad con una rica cultura y una historia que se extiende a lo largo de siglos. Esta fecha también busca rendir homenaje a la bandera gitana, que fue adoptada en 1971 durante el mismo congreso, simbolizando la unidad y la identidad de la comunidad gitana.

La bandera gitana está compuesta por dos colores: el verde, que representa la tierra y la libertad y el azul, que simboliza el cielo y la paz. En el centro de la bandera aparece una rueda de carro, un símbolo tradicional del pueblo gitano que representa el movimiento y el nomadismo, elementos clave de su historia.

La lucha contra la discriminación y los estereotipos

El Día Internacional del Pueblo Gitano también tiene un fuerte enfoque en la lucha contra la discriminación, el racismo y los estereotipos que la comunidad gitana enfrenta a nivel mundial. A pesar de sus contribuciones en diversas áreas, los gitanos han sido históricamente marginados y estigmatizados y muchos continúan enfrentando barreras en el acceso a la educación, el empleo, la vivienda y la atención sanitaria.

Este día sirve para recordar la importancia de garantizar la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su origen étnico y fomentar una mayor comprensión y respeto hacia el pueblo gitano. A lo largo de la jornada, se realizan actividades culturales, conferencias y eventos educativos para dar visibilidad a su historia y promover la integración de los gitanos en la sociedad.

Sucesos históricos que ocurrieron un 8 de abril

1960: Frank Drake, profesor de astronomía de Cornell (Ithaca, Nueva York, EE.UU.), apuntó un radiotelescopio a la constelación de Cetus, en concreto a la estrella Tau Ceti, a unos 12 años luz de la Tierra, con la esperanza de escuchar emisiones producidas por inteligencia extraterrestre, no detectando nada fuera de lo común. Con este experimento, el profesor Drake comenzó décadas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, con la fundación de una organización conocida por sus siglas SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence). Con el tiempo llegó a tener millones de colaboradores en todo el mundo. El 15 de agosto de 1977 se recibió la única señal de la que no se pudo descartar un origen extraterrestre, proveniente de la constelación de Sagitario y con una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo.

Antenas del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), frente al esplendor de la Vía Láctea. Foto: ESO

1953: El gobierno británico de Kenia declaró culpable de dirigir las revueltas extremistas de la organización guerrillera Mau Mau a Jomo Kenyatta, líder del movimiento de independencia de Kenia, contra los colonos blancos y el gobierno colonial, condenándolo a 9 años de prisión. Jomo, abogado de la no violencia defensor de la cultura de su pueblo y del conservadurismo, se declaró inocente en un juicio altamente cargado de tintes políticos. Tras su puesta en libertad, en 1961, fue proclamado Presidente de la Unión Nacional Africana de Kenia y como tal lideró las conversaciones con los británicos para la independencia de Kenia. Colaboró en la elaboración de la primera Constitución de su país. En 1963, Kenia logró la independencia de Gran Bretaña y en 1964, Kenyatta fue elegido presidente. Durante su mandato unificó, modernizó, pacificó y estabilizó su país, logrando, de este modo, atraer la inversión extranjera.

1898: Con el fin de sofocar los brotes independentistas que se produjeron en la isla de Cuba, zarpó del puerto de Cádiz, España, la escuadra del almirante Cervera y Topete, formada por el torpedero Furor, junto con el crucero protegido Infanta María Teresa, el crucero acorazado Cristóbal Colón y los destructores Plutón y Terror, que el 3 de julio resultaron hundidos durante la Batalla naval de Santiago de Cuba contra fuerzas estadounidenses.

1838: Zarpó del puerto de Bristol, Inglaterra, en su primer viaje, el barco de vapor inglés Great Western con destino a Nueva York (EE.UU.). Cubrió el trayecto en 15 días, la mitad del tiempo utilizado hasta entonces por los buques de vela y consumió 650 toneladas de carbón. La velocidad media fue de 8,2 millas por hora.

1767: Ayutthaya, una de las ciudades más bellas y hermosas del sudeste de Asia y capital del reino de Siam (actual Tailandia) durante 471 años, cayó finalmente debido al continuo ataque del ejército birmano, que ya duraba 14 meses. Los birmanos permanecieron en la ciudad durante aproximadamente una semana, pero la quemaron y saquearon de tal forma que nunca se recuperó. Más de 20.000 personas murieron en la masacre. La familia real y 90.000 ciudadanos fueron tomados como botín y llevados a Birmania.

1378: En Roma, el Cónclave eligió al italiano Bartolomé Prignano, arzobispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano VI, como Papa, con lo que se comenzó a gestar el Cisma. Pocos meses después, la mayoría francesa del Sacro Colegio abandonó Roma y denunció como inválida la pasada elección papal, por haber votado los electores sin libertad, bajo el peso de la coacción del pueblo que pedía la vuelta de un papa italiano, para eludir la vuelta a un Pontificado en Aviñón, Francia. Este grupo mayoritario de cardenales designó, en septiembre de este mismo año, Papa a uno de ellos, el cardenal Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII. Clemente se instaló de nuevo en Aviñón y los dos Papas electos se excomulgaron mutuamente dando lugar al Cisma de Occidente.

1271: Tras un mes de asedio, el sultán de Egipto, Baibars, tomó el castillo de los Hermanos Hospitalarios de San Juan, hoy conocido como Crac de los Caballeros, en la actual Siria. El sultán concedió a los defensores de la fortaleza un salvoconducto para que se trasladaran hasta el cercano condado de Trípoli, principado cruzado. Las posesiones de los Templarios a lo largo de la costa del Mediterráneo oriental cayeron en las dos décadas siguientes, marcando el final de una aventura de doscientos años en Tierra Santa.

Personalidades trascendentales que nacieron un 8 de abril

1929: En la localidad de Schaerbeek (Bélgica), nació el que se convertiría en cantante franco belga Jacques Brel, cuyas canciones fueron conocidas por su bella poesía, pero sobre todo por la sinceridad de sus letras en las que abordó las preocupaciones de todos los tiempos, mencionando en sus temas el amor, la sociedad contemporánea y la espiritualidad. Probablemente, su canción más famosa fue "Ne me quitte pas", del año 1959.

1818: Nació en el castillo de Gottorp de la ciudad de Schleswig, Dinamarca, Cristian IX, que fue rey de Dinamarca desde el 15 de noviembre de 1863 hasta su apacible fallecimiento el 29 de enero de 1906. Con su reinado se dio inicio a la dinastía Glucksburg, que reinó durante muchos años.

1605: Nació en Valladolid Felipe IV, que reinó España a partir de 1621 tras la muerte de su padre, Felipe III. Sus primeros años de reinado fueron exitosos augurando la restauración de la preeminencia de los Habsburgo, pero la guerra contra la Europa protestante y la católica Francia lo condujo al declive y ruina de la monarquía española que cedió su hegemonía en Europa a la pujante Francia de Luis XIV.

1336: En una aldea cercana a Kech, poco al sur de Samarkanda en lo que actualmente es Uzbekistán, nació Timur Lang, conocido como Tamerlán, que en 1370 se hizo con el poder tras expulsar a los mongoles y a sus rivales turcos e inició una serie de conquistas que le dieron el mando de un enorme imperio en Asia Central, que hizo temblar al mismísimo Imperio Romano de Oriente.

1320: En Coímbra (Portugal) nació el que sería rey de Portugal como Pedro I, hijo del rey Alfonso IV de Portugal y de Beatriz de Castilla, perteneciente a la dinastía de Borgoña. Se enamoró de doña Inés de Castro y cuando ésta fue asesinada por orden de su padre Alfonso IV, Pedro se rebeló contra su progenitor y atacó las tierras al norte del Duero tratando de conquistar la ciudad de Oporto. Cuando llegó al trono exigió la extradición de los ejecutores de la muerte de su amada, que sufrieron un castigo implacable.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.