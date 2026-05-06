Qué se celebra hoy, miércoles 6 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 6 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos relevantes ocurridos en esta fecha.

Qué se celebra este 6 de mayo

El Día Internacional Sin Dietas, conocido en inglés como "No Diet Day" que se celebra el 6 de mayo, una jornada que se ha ido promoviendo desde 1992 como una demonstración de rechazo a la cultura de las dietas. En cambio, celebra la importancia de la aceptación corporal, la diversidad y el respeto por todos los tipos y tamaños de cuerpo.

Positividad corporal. Foto: Pexels.

Eventos históricos que ocurrieron un 6 de mayo

2012. En Francia, el socialista François Hollande fue elegido presidente de la República en segunda vuelta, tras imponerse con el 51,7 % de los votos al candidato de la derecha Nicolas Sarkozy. El resultado marcó un cambio político en uno de los principales países de Europa.

1994. La reina Isabel II y el presidente francés François Mitterrand inauguraron oficialmente el túnel del Canal de la Mancha, una de las grandes obras de ingeniería de fines del siglo XX. La infraestructura consolidó una conexión directa entre Gran Bretaña y el continente europeo.

1937. El dirigible Hindenburg explotó cuando se disponía a aterrizar en Nueva York. El accidente causó la muerte de 36 de los 97 pasajeros y de 22 tripulantes, y quedó como uno de los episodios más impactantes de la historia de la aviación.

La tragedia del Hindenburg.

1910. Jorge V accedió al trono del Reino Unido tras la muerte de su padre, Eduardo VII. Su llegada al poder abrió un nuevo período en la monarquía británica en los años previos a la Primera Guerra Mundial.

1851. John Gorrie recibió en Estados Unidos la patente de una máquina frigorífica capaz de producir hielo mediante la expansión del aire comprimido. Por este desarrollo sería considerado una figura pionera en la refrigeración y el aire acondicionado.

1840. En Gran Bretaña se puso en circulación el "penique negro", el primer sello de correos adhesivo del mundo. El sistema transformó la manera de gestionar los envíos postales y se extendió luego a numerosos países.

1626. Peter Minnewit compró la isla de Manhattan a los indígenas algonquinos con el objetivo de fundar allí Nueva Amsterdam. Años más tarde, el territorio pasó a manos inglesas y recibió el nombre de New York.

Nueva York. Foto: archivo El País

1527. Tropas mercenarias asaltaron Roma en el marco del conflicto entre Francisco I y Carlos V. El episodio derivó en semanas de saqueos y violencia, y quedó entre los hechos históricos más recordados de la Europa del Renacimiento.

1432. Fue expuesto por primera vez en la iglesia de San Bavón, en Gante, el políptico "La adoración del cordero místico" de los hermanos Van Eyck. La obra es considerada una pieza fundamental en la historia de la pintura europea.

1191. La flota de Ricardo I de Inglaterra entró en el puerto de Lémesos, en Chipre, y tomó la ciudad. El avance formó parte de la Tercera Cruzada y reforzó la posición del monarca inglés en su camino hacia Tierra Santa.

Quiénes nacieron un 6 de mayo

1953. Nació en Edimburgo Tony Blair, político británico que años después lideró el Partido Laborista y fue primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007. Su figura tuvo un papel central en la política británica contemporánea.

1895. Nació en Castellaneta Rodolfo Valentino, actor italiano convertido en uno de los grandes íconos del cine mudo. Su imagen quedó asociada al estrellato y al mito cinematográfico de comienzos del siglo XX.

1856. Nació en Pribor Sigmund Freud, médico neurólogo austríaco y creador del psicoanálisis. Su obra tuvo una influencia decisiva en la psicología, la medicina y el pensamiento moderno.

Sigmund Freud.

1856. Nació en Cresson Robert E. Peary, explorador estadounidense vinculado a las expediciones polares. Su nombre quedó asociado a la llegada al Polo Norte, aunque esa afirmación ha sido discutida por investigadores.

1758. Nació en Arras Maximilien Robespierre, político francés y una de las figuras más influyentes de la Revolución Francesa. Su trayectoria fue decisiva en uno de los procesos políticos más trascendentes de la historia moderna.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.