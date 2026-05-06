La provincia más rica de Canadá debate su independencia: cuándo sería el referéndum y qué dicen las encuestas

El movimiento separatista de la provincia canadiense de Alberta entregó esta semana a las autoridades alrededor de 302.000 firmas para convocar un referendo de independencia este mismo año.

La cifra, que todavía debe ser verificada por las autoridades electorales de Alberta, supera ampliamente las 177.732 firmas solicitadas para que la provincia considere la convocatoria de una consulta.

El responsable de la organización independentista Stay Free Alberta, Mitch Sylvestre, llegó el lunes a la oficina de Elections Alberta, en Edmonton, al frente de un convoy de siete camiones para entregar las rúbricas, mientras más de trescientos simpatizantes ondeaban banderas provinciales y coreaban lemas a favor de la independencia provincial.

La jefa de Gobierno de Alberta, la conservadora Danielle Smith, ha afirmado que si la petición es validada habrá un referéndum. De cumplirse los requisitos, los habitantes de Alberta podrían votar sobre la separación en octubre. Smith, que acusa a las autoridades federales canadienses de limitar el desarrollo de Alberta, rebajó el número de firmas necesarias para facilitar la celebración del referendo.

Mark Carney, primer ministro canadiense. Foto: EFE

Un grupo de los pueblos originarios de Alberta ha presentado un recurso ante los tribunales de la provincia para oponerse al referendo, al considerar que la eventual separación violaría derechos establecidos en tratados entre los indígenas y la corona británica para la constitución del país. Un juez debe pronunciarse esta semana sobre el recurso de las comunidades indígenas.

Una vez verificadas las firmas, la Asamblea Legislativa de Alberta deberá revisar la petición y el Gobierno provincial presentará una moción para remitir la propuesta a un comité.

Stay Free Alberta confía en que el referendo independentista se celebre el 19 de octubre, fecha en la que los ciudadanos de la provincia canadiense ya están convocados por el Gobierno de Smith para decidir sobre varias propuestas.

Las encuestas señalan que entre un 25 y un 30% de la población de Alberta apoya la independencia. Alberta es la provincia más rica de Canadá en PIB per cápita, gracias -en gran medida- a sus recursos petrolíferos. EFE