¿Qué se celebra hoy, miércoles 4 de marzo de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el miércoles 4 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se festeja este 4 de marzo

Usar Día del Hermano en Argentina, celebrado el 4 de marzo, es una fecha especial para honrar el vínculo fraternal que une a los hermanos y hermanas. Esta celebración destaca la importancia de la familia y el papel fundamental que los hermanos juegan en la vida de cada persona. En este día, muchas personas aprovechan para recordar el amor, apoyo y complicidad que caracteriza a la relación entre hermanos, un lazo que suele ser un pilar en la vida familiar.

El significado del Día del Hermano

El Día del Hermano tiene como objetivo resaltar la importancia de los hermanos en el proceso de crecimiento personal y emocional. A lo largo de la vida, los hermanos suelen ser compañeros de juego en la niñez, confidentes en la adolescencia y aliados en la vida adulta. Esta jornada invita a reflexionar sobre las experiencias compartidas, las memorias familiares y el apoyo incondicional que brindan entre sí. La relación fraternal es un vínculo único que muchas veces se ve fortalecido con el paso de los años.

Imagen de dos niños hermanos. Foto: Freepik.

En Argentina, el 4 de marzo se celebra este día con el propósito de estrechar aún más los lazos entre los hermanos, fomentar el amor familiar y reconocer el valor de este vínculo. Es una oportunidad para agradecer el acompañamiento y la comprensión que suelen brindarse mutuamente los hermanos en diferentes etapas de la vida.

Hechos históricos ocurridos un 4 de marzo

1933: Franklin Delano Roosevelt juró su cargo como presidente de los Estados Unidos en plena Gran Depresión. Criticado por los empresarios, la política progresista de Roosevelt mejoró el panorama económico y, en 1936, fue capaz de ser reelegido con gran mayoría de votos. También ganó en las elecciones de 1940 y de 1944. De este modo, se convirtió en el presidente estadounidense que más tiempo ocupó este cargo.

Franklin Delano Roosevelt en 1937. Foto: Britannica

1919: Auspiciada por los dirigentes del PCUS, en Moscú se fundó la III Internacional, con el objetivo de propiciar la revolución mundial.

1877: Se estrenó con escaso éxito en el Teatro Bolshoi de Moscú (Rusia), "El lago de los cisnes", obra de Piotr Ilich Tchaikovsky. No fue hasta 1895, al cambiar la coreografía, cuando la obra alcanzó el reconocimiento que merecía.

1861: Abraham Lincoln asumió la presidencia de Estados Unidos.

Abraham Lincoln. Foto: Wikimedia Commons.

1809: James Madison asumió la cuarta presidencia de EE.UU., sucediendo a Thomas Jefferson. Permaneció en el cargo hasta 1817.

1789: Entró en vigor la Constitución de los Estados Unidos, declarada por el Congreso de la Confederación en su décima reunión (1788-1789, Nueva York), con ello la Unión comenzó a operar como un conjunto de estados federados y se consagró la separación de poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo.

Constitución de Estados Unidos. Foto: Harvard Law School

1681: William Penn recibió del rey Carlos II de Inglaterra, que estaba en deuda con el padre de Penn, una cédula real que le otorgó una amplia zona del oeste y sur de Nueva Jersey (EE.UU.), en la que también se indicó que tendría poder casi ilimitado sobre la nueva colonia, a la que Penn llamó la zona Sylvania (bosque en latín), pero que Carlos II prefirió llamar Pensilvania en honor de los servicios prestados por el padre de Penn. En ese territorio, William Penn tuvo la esperanza de proporcionar un refugio en el Nuevo Mundo para los cuáqueros y otra gente perseguida donde construir una comunidad basada en el ideal cristiano. De este modo, el rey Carlos II mató dos pájaros de un tiro: por un lado saldó la deuda con los Penn y, por otro, tuvo un lugar en el que religiosos y políticos (como los cuáqueros o los "Whigs", que solicitaban más influencia de los representantes del pueblo) pudieron encontrar su propio sitio, lejos de Inglaterra.

1493: Debido a una gran tempestad, Colón, que venía de vuelta de su primer viaje del Nuevo Mundo a bordo de la "Niña", se desvió de su ruta y atracó en Lisboa, donde fue recibido por el rey de Portugal, que pocos años antes no quiso apoyar sus proyectos. Unos días más tarde, el 15 de marzo, desembarcó en el puerto andaluz de Palos, España.

Personajes históricos que nacieron un 4 de marzo

1678: Nació en Venecia (Italia), Antonio Vivaldi, compositor barroco y violinista italiano, célebre por "Las Cuatro Estaciones" y una de las figuras más destacadas de la historia de la música.

1394: Nació en Oporto (Portugal), Enrique el Navegante, príncipe portugués y notable patrocinador de expediciones exploratorias de finales de la Edad Media. Gracias a su apoyo se desarrolló la navegación portuguesa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.