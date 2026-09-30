Qué se celebra hoy, miércoles 30 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 30 de setiembre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en distintas etapas de la historia.

Qué se celebra este 30 de setiembre

Un 30 de setiembre de 1868 nació en Montevideo José Serrato. Agrimensor, ingeniero civil, economista y político uruguayo perteneciente al Partido Colorado, quien se desempeñó como el 24.º presidente constitucional de la República entre 1923 y 1927. Serrato fue el primer presidente del país electo por voto universal masculino, directo y secreto, bajo la Constitución de 1918, y durante su gobierno se inauguró el Palacio Legislativo, se creó la Justicia Electoral, se ampliaron las jubilaciones y pensiones, y se logró la reunificación del fútbol uruguayo tras el cisma de 1925.

Eventos históricos que ocurrieron un 30 de setiembre

2010: En Ecuador, una protesta de policías desató una crisis que puso en jaque al Gobierno de Rafael Correa. El mandatario permaneció retenido durante 11 horas en un hospital y luego fue liberado por el Ejército, en medio de enfrentamientos con los sublevados.

1938: Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler y Benito Mussolini firmaron el Pacto de Múnich. El acuerdo cedió los Sudetes a Alemania y quedó luego como uno de los antecedentes centrales del avance nazi en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial.

1895: Tropas francesas ocuparon Antananarivo, capital de Madagascar, tras la negativa de la reina Ranavalona III a someterse a la soberanía de Francia. El episodio fue decisivo en el proceso que llevó a la isla a convertirse en colonia francesa.

1813: Se libró la Batalla de Bárbula, en Venezuela, donde las fuerzas de Simón Bolívar derrotaron al ejército realista. El triunfo bolivariano resultó clave para el avance de la Segunda República, en una jornada marcada además por la muerte de Atanasio Girardot.

1791: Se estrenó en Viena la ópera La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida por el propio compositor. La obra sería reconocida con el tiempo como una de las grandes piezas maestras del repertorio lírico.

1763: Un Real Decreto dispuso la creación de la Lotería Nacional en España, impulsada por el marqués de Esquilache durante el reinado de Carlos III. Sus beneficios fueron destinados a fines benéficos, siguiendo el modelo de la lotería italiana.

1399: El Parlamento inglés eligió a Enrique de Lancaster como rey de Inglaterra bajo el nombre de Enrique IV. Su llegada al trono abrió un período de conflictos internos y rebeliones impulsadas por escoceses y galeses con apoyo francés.

Quiénes nacieron un 30 de setiembre

1924: Nació en Nueva Orleans Truman Capote, periodista y escritor estadounidense. Fue autor de obras emblemáticas como A sangre fría y Desayuno en Tiffany's, que alcanzaron gran repercusión internacional.

1868: Nació en Montevideo José Serrato, profesor, economista, ingeniero y político uruguayo del Partido Colorado. Años después se convertiría en presidente constitucional de Uruguay entre 1923 y 1927.

1765: Nació en Valladolid, México, José María Morelos y Pavón, sacerdote y militar insurgente. Fue una de las figuras centrales de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.