Qué se celebra hoy, miércoles 29 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si se busca saber qué se celebra hoy, miércoles 29 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos vinculados con un día como hoy en la historia. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de la fecha.

Qué se celebra este 29 de julio

El 29 de julio se celebra el Día Internacional del Tigre, una fecha destinada a concienciar sobre la protección y conservación de esta majestuosa especie, que enfrenta serias amenazas debido a la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y el comercio ilegal de sus partes.

Tigre. Foto: Pxhere.

Este día tiene como objetivo recordar la importancia de proteger al tigre, no solo por su rol ecológico en la naturaleza, sino también como un símbolo de la biodiversidad que está en peligro de extinción.

Eventos históricos que ocurrieron un 29 de julio

1958: En Estados Unidos, el presidente Dwight D. Eisenhower firma la legislación que habilita la creación de la NASA. La medida se concreta luego de las críticas recibidas por el avance soviético en la carrera espacial tras la puesta en órbita del satélite Sputnik 1.

Sede de la NASA. Foto: Pixabay.

1957: En Viena comienza a funcionar el Organismo Internacional de la Energía Atómica. El nuevo ámbito de cooperación queda orientado a promover el uso pacífico de la energía nuclear, con asistencia técnica y científica para distintos gobiernos.

1948: Se inauguran en Londres las XI Olimpiadas de la Era Moderna, las primeras celebradas después de la Segunda Guerra Mundial. El evento reúne a 59 países y 3.714 deportistas, en un contexto de reconstrucción internacional.

1830: En Francia, el rey Carlos X y su familia huyen de París tras las llamadas Tres Jornadas Gloriosas. La revuelta popular deriva en la instauración de una monarquía constitucional y en el desplazamiento de la dinastía borbónica por la de Orleans.

1587: El papa Sixto V y el rey Felipe II de España firman un tratado secreto para impulsar la guerra contra Inglaterra. El acuerdo responde a tensiones políticas, religiosas y militares acumuladas entre ambas potencias.

1525: Rodrigo de Bastidas encabeza la fundación de Santa Marta, en la costa caribeña de la actual Colombia. La ciudad se convierte en una de las primeras urbes perdurables de Suramérica y en un punto clave para la colonización española.

1014: En la batalla de Kleidion, el Imperio bizantino inflige una derrota decisiva al ejército búlgaro. El enfrentamiento debilita de forma profunda la capacidad de resistencia del Primer Imperio búlgaro frente al avance de Bizancio.

615: Pakal II, conocido como Pacal el Grande, asciende al trono del estado maya de B'aakal con sede en Palenque. Su gobierno marcará una etapa de esplendor político, artístico y arquitectónico en esa ciudad mesoamericana.

Quiénes nacieron un 29 de julio

1905: Nace en Jönköping, Suecia, Dag Hammarskjöld, diplomático que más tarde se desempeñará como secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Su trayectoria quedará asociada a la mediación internacional y a los procesos de descolonización.

1883: Nace en Forli, Italia, Benito Amilcare Andrea Mussolini, figura central de la política italiana en la primera mitad del siglo XX. Años después se convertirá en primer ministro y dictador del Reino de Italia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.