Qué se celebra hoy, miércoles 17 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 17 de junio de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué se celebra este 17 de junio

Cada 17 de junio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 para visibilizar un problema ambiental de alcance global. Según advierte el organismo internacional, se trata de fenómenos que afectan a todas las regiones del planeta y que requieren una respuesta coordinada de la comunidad internacional, con especial atención en África, donde su impacto es más severo.

De acuerdo con Naciones Unidas, la desertificación no implica el avance de los desiertos, sino la degradación de tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, provocada principalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. Factores como la sobreexplotación del suelo, la deforestación, el sobrepastoreo y prácticas inadecuadas de riego, sumados a la pobreza y la inestabilidad política, agravan un proceso que compromete la productividad de los ecosistemas y la seguridad alimentaria a nivel mundial.

Desertificación. AP

Eventos históricos que ocurrieron un 17 de junio

1961. En el aeropuerto de Le Bourget, en París, Rudolf Nureyev logró evadir a los agentes soviéticos que lo custodiaban y pidió asilo político en Francia. El episodio se convirtió en uno de los hechos históricos más recordados de la Guerra Fría en el ámbito cultural.

1953. En la República Democrática Alemana comenzaron amplias protestas obreras en Berlín Oriental tras la imposición de cuotas de producción más exigentes sin aumentos salariales. La revuelta derivó en una demanda política más amplia y fue reprimida por fuerzas soviéticas.

1940. Tras la caída de París ante el avance nazi, el general Henri Pétain anunció su intención de firmar un armisticio con Alemania. La decisión marcó el inicio de cuatro años de ocupación alemana en Francia, en un contexto decisivo de la Segunda Guerra Mundial.

1885. La Estatua de la Libertad llegó al puerto de Nueva York a bordo de la fragata francesa Isere, como regalo del pueblo francés a Estados Unidos. La monumental obra arribó desmontada en centenares de piezas y contenedores para su posterior ensamblaje.

1773. Juan Antonio Villamizar y Pinero fundó San José de Cúcuta en terrenos cedidos por Juana Rangel de Cuéllar, en la actual Colombia. El acto quedó registrado como uno de los hechos históricos relevantes en la formación urbana de la región.

1579. Durante su viaje alrededor del mundo, Francis Drake ancló en la bahía de San Francisco y reclamó el territorio para la corona inglesa bajo el nombre de New Albion. El episodio figura entre las efemérides ligadas a la expansión marítima europea.

Quiénes nacieron un 17 de junio

1882. Nació en Oranienbaum Igor Stravinsky, compositor y director de orquesta, autor de obras fundamentales como El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera. Su figura destaca entre los nacimientos más influyentes de la música del siglo XX.

1818. Nació en París Charles Gounod, compositor francés reconocido por óperas como Romeo y Julieta, Safo y Fausto. Su trayectoria lo ubica entre los nacimientos destacados de la tradición lírica europea.

1239. Nació en el Palacio de Westminster quien sería Eduardo I de Inglaterra, monarca desde 1272. Su reinado estuvo marcado por el fortalecimiento del Parlamento y por campañas militares que ampliaron el poder de la corona inglesa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.