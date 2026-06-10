Qué se celebra hoy, miércoles 10 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca saber qué se celebra hoy, miércoles 10 de junio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy, una referencia útil para repasar la historia de esta fecha.

Qué se festeja este 10 de junio

En Uruguay, cada 10 de junio se conmemora el “Día del trabajador papelero”, de acuerdo con lo establecido en la Cuarta Ronda de los Consejos de Salarios, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La fecha es considerada feriado pago: en caso de que la empresa disponga que se trabaje, la jornada es obligatoria y debe abonarse con recargo doble; si no se trabaja, corresponde el pago simple.

Trabajadores de la industria papelera en Uruguay. Foto: MTSS.

Eventos históricos que ocurrieron un 10 de junio

2008: Los países de la Unión Europea acordaron ampliar la semana laboral hasta 65 horas, siempre que existiera pacto entre empresario y trabajador. La resolución abrió un fuerte debate por su impacto en los derechos laborales y por el alcance de los cambios respecto de la jornada tradicional de 40 horas.

Union Europea. Logo Unión Europea. Foto: Natalia Rovira.

1971: En Ciudad de México ocurrió la Matanza del Jueves de Corpus, cuando una movilización estudiantil fue reprimida por fuerzas policiales y por el grupo paramilitar conocido como los Halcones. El episodio dejó alrededor de 120 jóvenes muertos o desaparecidos y se convirtió en uno de los hechos históricos más graves de la represión política en México.

1967: Finalizó la Guerra de los Seis Días con la victoria de Israel sobre Siria, Egipto y Jordania. Tras el conflicto, Israel pasó a controlar un territorio mucho mayor y la disputa por Jerusalén y los territorios ocupados quedó instalada como un eje central de la política regional.

1935: En Akron, Ohio, se fundó Alcohólicos Anónimos a partir del contacto entre Bill Wilson y el doctor Robert Smith. La iniciativa dio origen a una organización de alcance internacional dedicada al acompañamiento de personas con problemas de alcoholismo.

1865: Se representó por primera vez en Múnich la ópera "Tristán e Isolda", de Richard Wagner. La obra fue considerada decisiva para la evolución de la música occidental y tuvo una influencia duradera en compositores de fines del siglo XIX y del siglo XX.

1863: Ciudad de México fue ocupada por tropas francesas, que impulsaron la formación de una Junta de Notables. Ese organismo resolvió establecer una monarquía constitucional hereditaria con Fernando Maximiliano de Habsburgo como emperador.

1521: En los territorios de la actual Venezuela fue atacada y destruida la misión española de Cumaná, impulsada por Bartolomé de Las Casas. El episodio marcó el fracaso de uno de los primeros intentos de asentamiento evangelizador sin uso de armas.

Quiénes nacieron un 10 de junio

1959. Nació en Reggiolo, Italia, Carlo Ancelotti, exfutbolista y uno de los entrenadores de fútbol más exitosos de la historia, habiendo ganado cinco ediciones de la Champions League, dos con AC Milan y tres con Real Madrid. También fue el director técnico de gigantes del fútbol europeo como Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain y Bayern Munich.

Carlo Ancelotti. Foto: AFP.

1915: Nació en Lachine, Canadá, el escritor Saul Bellow, autor de obras como "Carpe Diem" y "Herzog". Con el tiempo se consolidó como una figura central de la literatura en lengua inglesa y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1976.

1865: Nació en Hortonville, Estados Unidos, Frederick Albert Cook, explorador y médico estadounidense. Participó en expediciones al Ártico y la Antártida y años después afirmó haber llegado al Polo Norte, aunque esa versión generó controversias por falta de pruebas concluyentes.

1819: Nació en Ornans, Francia, el pintor Gustave Courbet, fundador y principal representante del realismo. Su obra y su compromiso político lo convirtieron en una figura de gran peso artístico e intelectual en la Europa del siglo XIX.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.