¿Qué se celebra hoy, miércoles 1º de abril de 2026? Día Internacional de las Bromas y otros eventos

Al comenzar un nuevo día, en este caso el miércoles 1º de abril, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se festeja este 1 de abril

Usar Día Internacional de las Bromas (April Fools´ Day), celebrado el 1 de abril, es una fecha que invita a las personas de todo el mundo a disfrutar de un día lleno de humor, diversión y juegos. Esta jornada es conocida por ser el momento en el que se hacen bromas, chistes y engaños inocentes a amigos, familiares y compañeros de trabajo. La tradición del 1 de abril como día de bromas es una costumbre que se ha extendido a lo largo de los años y que sigue siendo celebrada en muchos países, aunque con variaciones en las costumbres y el tipo de bromas que se realizan.

El origen del Día Internacional de las Bromas

El origen del Día Internacional de las Bromas no está completamente claro, pero se cree que se remonta a siglos atrás. Una de las teorías más populares es que la tradición comenzó en Europa, cuando, en 1582, el Papa Gregorio XIII adoptó el calendario gregoriano, adelantando el inicio del año al 1º de enero. Aquellos que continuaron celebrando el inicio del año en abril fueron objeto de burlas y bromas, lo que dio lugar a la creación de una fecha en la que hacer bromas y juegos. Con el paso de los años, esta costumbre se fue popularizando y hoy en día es conocida mundialmente.

Otro origen posible está relacionado con las celebraciones de la primavera, una temporada en la que la gente disfruta de la renovación de la naturaleza y en la que el humor juega un papel importante en las festividades. La idea de hacer bromas en este día se ha convertido en una tradición en muchos países, con distintas versiones y formas de celebrarlo.

Risa entre amigos. Foto: Pexels.

Sucesos históricos que ocurrieron un 1º de abril

2001: En el mar del Sur de China, un avión de reconocimiento naval de EE.UU., modelo EP-3, colisionó en el aire con uno de los dos cazas chinos F-8 que intentaron expulsarle del área cercana a unas maniobras militares. El caza dañado se estrelló en aguas internacionales, causando la muerte de su piloto y el EP-3 averiado con 24 tripulantes, aterrizó en la isla china de Hainan, donde su tripulación fue detenida durante 11 días, desatando el primer conflicto diplomático de gravedad entre China y EE.UU. desde la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca.

1979: Se llevaron a cabo en España las primeras elecciones municipales libres después de la Guerra Civil ganada por Francisco Franco, que exactamente hoy hace 40 años que concluyó, en 1939. Los votantes otorgaron el triunfo a la izquierda en una gran mayoría de ciudades.

1976: Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaron Apple, empresa multinacional estadounidense con sede en California, diseñadora y fabricante de equipos electrónicos y de software.

1939: Oficialmente concluyó la cruenta y dolorosa Guerra Civil Española con el parte firmado por el general Franco, convertido ya en dictador, que decía así: "Parte Oficial de guerra correspondiente al 1º de Abril de 1939, III Año Triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas Nacionales sus últimos objetivos militares. LA GUERRA HA TERMINADO. Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de la Victoria. EL GENERALÍSIMO: Franco" (sic).

1933: En Alemania y debido a la ideología política racista del III Reich, se produjo el "día del boicot", dirigido contra comerciantes, profesores, estudiantes, abogados y médicos judíos.

1918: En el Reino Unido se fundó la Royal Air Force, más conocida por sus siglas RAF, con soldados del Cuerpo Aéreo Real Británico y del Servicio Naval (Royal Naval Air Service), con el fin de contrarrestar a la fuerza aérea alemana durante la I Guerra Mundial en la que Inglaterra sufrió una larga serie de ataques de bombardeo, con la frustración del servicio aéreo británico por su manifiesta inferioridad ante los alemanes. Esta orden de crear la RAF se mostró efectiva al final de la guerra, pues la aviación británica ganó gran superioridad en el frente occidental.

1833: En México, el general Antonio López de Santa Anna se convirtió en presidente. Configuró un estado centralista, apoyándose en el ejército y en los conservadores.

1528: Tres años después de que Gonzalo de Alvarado, siguiendo órdenes de su hermano Pedro, fundara El Salvador, capital de la actual República que lleva su nombre y la tuviera que abandonar en 1526 debido a una sublevación de los pueblos indígenas, en el día de hoy, expedicionarios españoles e indígenas de origen tlaxcalteca y mexica, al mando del conquistador Diego de Alvarado, apaciguaron los ánimos caldeados de los indígenas salvadoreños que vivían en lo que actualmente se conoce como "Ciudad Vieja" al sur de Suchitoto y refundaron la ciudad.

1525: En el actual El Salvador, Gonzalo de Alvarado fundó la villa San Salvador. Un año después, los cuzcatlecos sublevados atacaron e incendiaron la naciente villa.

286: Apremiado por necesidades militares, para hacer frente a la revuelta carusiana en el Imperio, el emperador Diocleciano elevó a su general Maximiano como co-emperador con la dignidad de augusto y le otorgó el control sobre las regiones occidentales del Imperio Romano.

Personajes históricos que nacieron un 1 de abril

1873: En la localidad rusa de Sémionov nació el que sería pianista, director y gran compositor romántico Serguéi Rajmáninov. Serían obras conocidas suyas el "Concierto para piano nº 2 en do menor" y la "Sinfonía nº 2 en mi menor", entre muchas otras.

1815: Nació en Magdeburgo (actual Alemania) Otto von Bismarck, político y primer ministro de Prusia, a quien llamaron el "canciller de Hierro", por su régimen autoritario, a pesar de las apariencias y del sufragio universal destinado a neutralizar a las clases medias, artífice de la unificación alemana y pieza clave de las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XIX.

1809: Nació en Soróchintsi, actual Ucrania, antes Rusia, el escritor romántico ruso Nicolás Gogol. Su conocida obra "Almas muertas" fue considerada por muchos como la primera novela rusa moderna. En 1835 publicó "Taras Bulba", novela sobre un viejo cosaco del siglo XVI y en 1842 publicó "El capote", relato acerca de un funcionario, víctima de la injusticia social.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.