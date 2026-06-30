Qué se celebra hoy, martes 30 de junio de 2026: efemérides de un día como este en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 30 de junio de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 30 de junio alrededor del mundo

Cada 30 de junio se conmemora el Día Internacional del Asteroide, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016 para recordar el impacto del asteroide Tunguska ocurrido en Siberia en 1908.

La jornada busca concientizar a la población sobre los riesgos que representan los objetos cercanos a la Tierra y la importancia de contar con protocolos de comunicación ante una posible amenaza. También apunta a difundir el valor científico de los asteroides y su potencial como fuente de recursos. En este contexto, se destaca el acercamiento del asteroide Apophis previsto para el 13 de abril de 2029, cuando pasará a una distancia segura de unos 32.000 kilómetros, en un evento excepcional que podrá observarse a simple vista en gran parte del mundo.

Representación del asteroide Apophis. Foto: NASA

Eventos históricos que ocurrieron un 30 de junio

1971. Tras aterrizar en Kazajistán, los tres cosmonautas de la nave Soyuz 11 fueron hallados muertos dentro de la cápsula. La investigación concluyó que la cabina se despresurizó rápidamente poco antes del aterrizaje, luego de una misión que había marcado un récord de 24 días en el espacio.

1960. El Congo Belga alcanzó la independencia de Bélgica y pasó a llamarse República Democrática del Congo. El proceso derivó poco después en una revuelta interna y en el envío de tropas belgas sin consentimiento del nuevo Gobierno.

1934. En Alemania tuvo lugar la llamada Noche de los Cuchillos Largos, una purga ordenada por Adolf Hitler. La operación derivó en asesinatos y arrestos de los principales dirigentes de las Sturmabteilung, conocidas como SA.

1908. En Siberia central se produjo la explosión de Tunguska, un fenómeno aéreo de enorme magnitud cerca del río Podkamennaya Tunguska. El estallido arrasó alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque y quedó como uno de los grandes episodios registrados por la ciencia moderna.

1898. En Filipinas comenzó el sitio de Baler, cuando una patrulla española cayó en una emboscada y se refugió en la iglesia del pueblo. El episodio dio origen a la historia de los llamados últimos de Filipinas y se extendió durante 337 días.

1889. En París fue fundada la Unión Interparlamentaria por Frédéric Passy y William Randal Cremer. La institución nació con el objetivo de impulsar la paz, la cooperación entre los pueblos y el fortalecimiento de las instituciones representativas mediante el diálogo político.

1862. En Francia se publicó el último capítulo de Los Miserables, la obra más célebre de Víctor Hugo. La novela, centrada en la lucha contra las injusticias sociales, se convirtió con el tiempo en un símbolo literario de alcance mundial.

1688. En Inglaterra, whigs y tories acordaron respaldar al príncipe protestante Guillermo III para evitar una dinastía católica. Ese proceso dio lugar a la Revolución Gloriosa, considerada un hito de la historia constitucional inglesa.

1520. Durante la conquista de México se produjo la llamada Noche Triste, cuando los españoles intentaron huir de Tenochtitlán hacia Tlaxcala. La retirada dejó centenares de muertos entre los conquistadores y sus aliados indígenas.

Quiénes nacieron un 30 de junio

1833. Nació en Turbaco Manuel Amador Guerrero, político y médico que se convertiría en el primer presidente constitucional de Panamá. Su gestión fue clave en la organización institucional, educativa y económica del nuevo Estado panameño.

1470. Nació en Amboise Carlos VIII de Francia, monarca de la dinastía Valois. Su reinado estuvo marcado por la invasión de Italia y por la incorporación de influencias culturales italianas en la corte francesa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.