Un asteroide cerca de la Tierra pasará el sábado sin riesgo y podrá verse con telescopios

Un asteroide cerca de la Tierra pasará este sábado 27 de junio sin riesgo de impacto y podrá observarse con instrumentos ópticos, informó la Agencia Espacial Europea (ESA). El objeto, identificado como 1997 NC1, alcanzará su punto más cercano a las 8:14 de Uruguay, a más de 2,5 millones de kilómetros del planeta.

Se trata de un acercamiento poco frecuente para un cuerpo de ese tamaño y ofrece una oportunidad de observación desde distintas regiones.

El asteroide fue descubierto en 1997 y presenta un tamaño estimado entre 750 y 1.650 metros, según cálculos basados en la luz solar que refleja. La ESA aclaró que existen estimaciones alternativas que sugieren que podría ser más pequeño, lo que introduce cierto margen de incertidumbre en su dimensión real.

Durante su máxima aproximación, el objeto se desplazará a una velocidad de 32.040 km/h (8,9 km por segundo). A esa distancia, equivalente a 6,66 veces la separación entre la Tierra y la Luna, la probabilidad de impacto es considerada nula por los especialistas.

Cómo será el paso del asteroide cerca de la Tierra y su observación

El momento de mayor cercanía ocurrirá cuando el asteroide se ubique a 2.559.461 kilómetros de la Tierra. Pese a la relativa proximidad en términos astronómicos, la ESA subrayó que no representa ningún peligro para el planeta.

La visibilidad dependerá de la ubicación geográfica y de las condiciones del cielo. El fenómeno podrá observarse desde el hemisferio norte durante la fase de aproximación, mientras que en el instante de máxima cercanía será visible prácticamente desde todo el mundo. En el hemisferio sur, en tanto, la observación será posible cuando el objeto comience a alejarse. En todos los casos, se requerirán telescopios pequeños o binoculares potentes para poder detectarlo.

Mapa estelar mostrando la posición del asteroide 152637 (1997 NC1) Foto: Sky Live

Frecuencia y condiciones del acercamiento del asteroide cerca de la Tierra

El especialista de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, Juan Luis Cano, explicó que este tipo de eventos no son habituales. “Un acercamiento a la Tierra de un objeto de este tamaño solo ocurre cada pocos años”, señaló.

Cano advirtió, sin embargo, que las condiciones de observación podrían verse afectadas por la presencia de la Luna. “Esta vez la Luna, brillante y cercana, podría dificultar su observación en el momento en que el asteroide se encuentre más próximo”, indicó.

Este factor puede reducir el contraste del cielo nocturno y hacer más difícil detectar un objeto que, aunque grande en términos espaciales, no es visible a simple vista. La simulación de la orbita del asteroide 1997 NC1 se puede visualizar aquí.

Con información de AFP.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

