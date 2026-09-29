Qué se celebra hoy, martes 29 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, martes 29 de setiembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy. En esta selección se repasan efemérides vinculadas con la política, la exploración espacial, conflictos bélicos y figuras destacadas de la cultura y el pensamiento.

Qué se celebra este 29 de setiembre

El 29 de setiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Una jornada instaurada en el año 2000 por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte prematura en el mundo y se cobran alrededor de 20 millones de vidas cada año, por lo que esta fecha busca promover hábitos cardiosaludables, como la actividad física regular, una alimentación equilibrada, evitar el tabaco y controlar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y el colesterol, además de impulsar el acceso universal a la detección temprana y la atención médica.

Eventos históricos que ocurrieron un 29 de setiembre

1988: Estados Unidos regresó al espacio con el lanzamiento del transbordador Discovery desde Cabo Cañaveral, dos años y medio después del desastre del Challenger. La misión tripulada, observada por cientos de miles de personas, tuvo como objetivo principal poner en órbita un satélite de comunicaciones.

1936: Francisco Franco fue designado por los sublevados Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Generalísimo de todos los ejércitos, en los primeros meses de la Guerra Civil Española. La decisión consolidó su liderazgo dentro del bando insurgente.

1932: Terminó la Batalla de Boquerón, uno de los primeros grandes enfrentamientos de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. El combate se desarrolló en torno al fortín del mismo nombre y fue clave en la disputa por el control de la región.

1923: Gran Bretaña asumió oficialmente el control de Palestina bajo mandato de la Sociedad de Naciones, aunque administraba el territorio de facto desde 1917. Ese estatus se mantendría hasta 1948.

1864: España y Portugal firmaron el Tratado de Lisboa, acuerdo que fijó de manera definitiva la mayor parte de las fronteras entre ambos países. Sin embargo, quedó pendiente un tramo por la disputa sobre la soberanía de Olivenza.

1578: Mineros españoles que buscaban plata fundaron el poblado minero de San Miguel de Tegucigalpa. Con el tiempo, ese asentamiento se convertiría en ciudad y más tarde en la capital de Honduras.

1538: Pedro de Anzúrez fundó la ciudad de Charcas, actual Sucre, en el valle de Chuquisaca, por orden de Francisco Pizarro. Se trata de una de las ciudades más antiguas de América del Sur y un enclave central en la historia boliviana.

1399: Ricardo II de Inglaterra abdicó tras ser acusado de múltiples crímenes y arbitrariedades. Su primo, Enrique IV, quedó encaminado a sucederlo en el trono.

522 a. C.: Darío I mató al usurpador Gaumata y tomó el control del Imperio Persa. Su llegada al poder abrió una etapa de reformas administrativas, financieras y monetarias.

480 a. C.: Tuvo lugar la batalla de Salamina, en la que los griegos obtuvieron una victoria naval decisiva sobre Persia durante las Guerras Médicas. El triunfo frenó el avance de Jerjes I y alteró el curso del conflicto.

Quiénes nacieron un 29 de setiembre

1899: Nació en Budapest László József Bíró, inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino. Entre sus desarrollos más célebres figura el bolígrafo, que le dio proyección internacional.

1864: Nació en Bilbao Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español, referente de la generación del 98. Su obra lo convirtió en una de las figuras más influyentes del pensamiento español moderno.

1547: Nació en Alcalá de Henares Miguel de Cervantes Saavedra, autor de "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha". Su legado literario lo ubica entre los nombres fundamentales de la literatura universal.

1509: Nació Miguel Servet, médico y teólogo español, aunque la fecha exacta de su nacimiento presenta dudas documentales. Es reconocido por sus aportes sobre la circulación pulmonar de la sangre y por su influencia en debates religiosos e intelectuales de su tiempo.

106 a. C.: Nació en Roma Cneo Pompeyo Magno, conocido como Pompeyo el Grande, político y general romano. Fue una figura central de la República romana en las décadas previas al ascenso de Julio César.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.