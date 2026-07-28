Qué se celebra hoy, martes 28 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, martes 28 de julio de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de la fecha.

Qué se celebra este 28 de julio

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar el impacto de esta enfermedad, causada por distintos virus y responsable de elevados niveles de morbilidad y mortalidad a nivel global. Según el organismo, se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los cánceres primarios de hígado están asociados a los virus de la hepatitis B y C, lo que refleja la magnitud del problema sanitario.

La efeméride fue establecida en 2010 durante la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, en reconocimiento a la hepatitis como un importante desafío de salud pública. Desde entonces, la OMS, junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), promueve un llamado a una respuesta integral para su prevención, diagnóstico y tratamiento, articulando esfuerzos a nivel regional y mundial para combatir la enfermedad.

Hepatitis.

Eventos históricos que ocurrieron un 28 de julio

1984: Con la participación de 140 países y 6.708 deportistas, se inauguraron en Los Ángeles las XX Olimpiadas de la Era Moderna. La cita quedó marcada por el boicot de la Unión Soviética y de otros países del bloque del Este.

1976: China sufrió un devastador terremoto de 8,2 grados en la escala Richter. El seísmo provocó unas 240.000 muertes y quedó entre los desastres naturales más graves del siglo XX.

1963: Fernando Belaúnde Terry asumió la presidencia de Perú tras ganar las elecciones en coalición con los demócrata-cristianos. Su gobierno debió enfrentar conflictos sociales, levantamientos campesinos y focos guerrilleros.

1914: Austria declaró la guerra a Serbia y se puso en marcha la Primera Guerra Mundial. El conflicto alteró de forma decisiva el mapa político de Europa y la historia contemporánea.

1868: El Congreso de Estados Unidos ratificó la XIV enmienda como parte de la Constitución. La medida garantizó el derecho de voto de la población negra en todos los estados, en medio de fuertes resistencias en el sur.

1821: El Cabildo Abierto de Lima declaró la Independencia del Perú de la dominación española. José de San Martín proclamó la nueva condición del país en la Plaza Mayor de la capital.

1809: Las fuerzas angloespañolas dirigidas por Arthur Wellesley y Cuesta vencieron en Talavera de la Reina a las tropas de José I. La batalla se convirtió en uno de los episodios relevantes de la guerra en la península ibérica.

1637: Colonos británicos exterminaron a casi toda la tribu pequot en el área costera de Massachusetts. El hecho significó una ruptura decisiva en la convivencia entre colonos y pueblos originarios de Norteamérica.

1402: Tamerlán derrotó y tomó prisionero al sultán otomano Bayaceto I cerca de Ankara. La victoria consolidó el avance mongol en la región y abrió una nueva etapa de inestabilidad para el poder otomano.

1364: Cerca de Cascina, en la actual Italia, se libró una batalla entre la República de Pisa y la República de Florencia. El enfrentamiento concluyó con la victoria florentina.

Quiénes nacieron un 28 de julio

1929: Nació en Southampton Jacqueline Lee Bouvier, más conocida como Jacqueline Kennedy Onassis. Su figura pública quedó asociada a la renovación del papel de primera dama en Estados Unidos.

1902: Nació en Viena el filósofo y sociólogo Karl Popper. Fue una de las referencias centrales de la teoría de la ciencia y autor de una obra influyente sobre la lógica de la investigación científica.

1165: Nació en Murcia Ibn Arabi, destacado místico sufí, filósofo, poeta y sabio andalusí. Es considerado una de las figuras más relevantes del pensamiento místico islámico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.