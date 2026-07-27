¿Cuándo será la Luna llena de julio? Fecha y hora para ver a la "Luna de Ciervo", según el calendario lunar

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y tiene influencia sobre la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este miércoles 29 de julio de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa: Luna llena.

Cuando la luna está en esta fase, el astro estará en etapa de plenitud respecto al sol en su órbita alrededor de la Tierra, presentando su cara visible totalmente iluminada.

El instante central del plenilunio cae el 29 de julio a las 11:35 horas de Uruguay, lo que implica que el mejor momento para ver la próxima Luna llena será entre la noche del 29 de julio y la madrugada del 30.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

¿Por qué se llama Luna de Ciervo?

La Luna de Ciervo, o también conocida como Luna del Salmón o Luna del Trueno, son algunos de los nombres más reconocidos para nombrar a la Luna llena de julio.

Este fenómeno recibe su nombre por el vínculo profundo entre la Luna y las tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica, en específico los algonquinos, un grupo de pueblos indígenas originarios de América del Norte, durante julio los machos ciervo comienzan a desarrollar nuevas astas y los observadores del cielo asociaron esta fase lunar con el crecimiento en sus cuernos.

Luna llena en el horizonte. Foto: Pixabay.

¿Qué significado tiene la Luna llena para las creencias populares?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Cuando la Luna está en su fase de Luna llena, se suele creer que el plenilunio, como se le llama a esta fase, es un momento poderoso para enfocarse en la abundancia, la gratitud y la fortaleza personal, según La Nación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.