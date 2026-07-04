¿Qué hábitos dañan el hígado además del alcohol? Factores de riesgo según un cirujano hepático

El hígado cumple funciones esenciales para el organismo: participa en el metabolismo de los nutrientes, produce proteínas, almacena vitaminas y ayuda a procesar sustancias potencialmente tóxicas. Pero hay hábitos que pueden influir en su funcionamiento y en el riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas.

El cirujano hepático británico Gareth Morris-Stiff sostiene que, además del consumo excesivo de alcohol, existen otros factores relacionados con la alimentación, algunos medicamentos y determinadas exposiciones ambientales que también pueden afectar la salud de este órgano.

Entre los principales factores de riesgo, el especialista menciona el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, especialmente cuando forman parte de una dieta rica en azúcares añadidos, grasas poco saludables y calorías en exceso.

La evidencia científica muestra que este tipo de alimentación favorece el sobrepeso y la acumulación de grasa en el hígado, uno de los principales mecanismos asociados al desarrollo de la enfermedad por hígado graso de origen metabólico. También señala que una alimentación basada en frutas, verduras, cereales integrales y otros alimentos frescos contribuye a reducir ese riesgo.

Ilustración en 3D del hígado. Imagen: yodiyim/Getty Images/iStockphoto

Otro de los aspectos destacados es el consumo elevado de azúcares añadidos, especialmente de bebidas azucaradas y otros productos ricos en fructosa. Estudios han relacionado una ingesta excesiva de estos alimentos con una mayor acumulación de grasa en el hígado, particularmente cuando se acompaña de un exceso calórico y sedentarismo.

Aunque el especialista subraya que la enfermedad hepática tiene múltiples causas, recuerda que el consumo excesivo y prolongado de alcohol continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollar daño hepático. Reducir o evitar el consumo de alcohol sigue siendo una de las recomendaciones más importantes para prevenir enfermedades del hígado.

Morris-Stiff también advierte sobre la automedicación y el uso indiscriminado de suplementos. Algunos productos naturales, vitaminas en dosis elevadas o preparados herbales pueden provocar lesiones hepáticas o interactuar con medicamentos de uso habitual.

El especialista recuerda que incluso fármacos ampliamente utilizados, como el paracetamol, pueden resultar perjudiciales si se consumen en dosis superiores a las recomendadas o en determinadas circunstancias.

Mujer rodeada de comida dulce. Foto: Freepik.

A su vez, el cirujano menciona a las bebidas "light" entre los factores que merecen atención. Sin embargo, la evidencia científica disponible no demuestra que los edulcorantes autorizados provoquen por sí mismos daño hepático en personas sanas cuando se consumen dentro de los límites establecidos. El principal problema para la salud hepática continúa siendo el exceso global de calorías, azúcares y grasas poco saludables.

Por último, tras la menopausia, aumenta la frecuencia de algunas enfermedades metabólicas, incluido el hígado graso, debido a los cambios hormonales y a otros factores asociados al envejecimiento. Por ese motivo, el experto recomienda mantener controles médicos periódicos y adoptar hábitos saludables, especialmente en mujeres con factores de riesgo como obesidad, diabetes o hipertensión.

Los especialistas coinciden en que las medidas con mayor respaldo científico para proteger la salud hepática incluyen mantener un peso saludable, realizar actividad física de forma regular, limitar el consumo de alcohol, seguir una alimentación equilibrada, evitar la automedicación y consultar con un profesional antes de iniciar suplementos o productos herbales.

Con base en El Tiempo/GDA