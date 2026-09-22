Qué se celebra hoy, martes 22 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 22 de setiembre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Esto se festeja cada 22 de setiembre

Maestra ayuda a un alumno a usar una tablet en clase. Foto: Freepik.

El 22 de setiembre se celebra en Uruguay el Día del Maestro, una jornada establecida en 1939 por resolución del entonces Consejo de Educación Primaria y Normal, hoy Dirección General de Educación Inicial y Primaria, para reconocer la labor de los docentes de educación inicial y primaria. La fecha se ubica un día después del Día del Estudiante, y busca homenajear a los maestros y maestras del país por su rol en la formación de las nuevas generaciones.

Eventos históricos que ocurrieron un 22 de setiembre

1980. Saddam Hussein, presidente y dictador de Irak, ordenó la invasión de Irán en medio de las disputas fronterizas y de la inestabilidad política iraní. El conflicto derivó en una guerra prolongada que se extendió hasta 1988, cuando Irán aceptó un cese de hostilidades.

1866. Tuvo lugar la batalla de Curupayty, en Ñeembucú, Paraguay, en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza. La victoria paraguaya frenó durante diez meses las operaciones de los aliados y afectó el prestigio del general Bartolomé Mitre.

1862. Otto von Bismarck fue elevado a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Negocios Extranjeros de Prusia por decisión del rey Guillermo I. Su ascenso marcaría una etapa decisiva en la política prusiana y europea.

1862. Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación en Estados Unidos, una medida que entraría en vigor en 1863. El documento comenzó a sentar un precedente clave hacia la abolición de la esclavitud.

1792. La Convención Nacional Francesa propuso el calendario republicano francés, que comenzaba en esta fecha y buscaba adaptar el calendario solar al sistema decimal. Además, eliminaba las referencias religiosas y se utilizó hasta 1806.

1762. Comenzó el sitio de Manila, en Filipinas, con la llegada de 14 buques de la armada británica a la bahía. Semanas después, la ciudad pasó a manos británicas tras el ataque a la plaza.

1499. El emperador Maximiliano I reconoció la independencia de Suiza mediante el Tratado de Basilea. El acuerdo significó un cambio político relevante para la consolidación del territorio suizo.

66. Nerón fundó la Legio I Itálica, una de las legiones romanas más reconocidas. Sus integrantes debían superar 1,80 metros de altura y más adelante participaron en conflictos decisivos del Imperio.

Quiénes nacieron un 22 de setiembre

1939. Nació en Miharu, en la prefectura de Fukushima, la montañera japonesa que en 1975 se convirtió en la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest. Su logro quedó como una referencia en la historia del alpinismo.

1863. Nació en Lavaux, Suiza, Alexandre Yersin, bacteriólogo franco-suizo que identificó junto a sus colaboradores el bacilo de la peste bubónica. Ese agente patógeno sería rebautizado posteriormente como Yersinia pestis.

1791. Nació en Londres Michael Faraday, físico y químico británico considerado una figura central para la ciencia moderna. Entre sus aportes se destacan la inducción electromagnética y el desarrollo de la primera dinamo.

1601. Nació en Valladolid Ana de Austria, futura reina de Francia, esposa de Luis XIII y madre de Luis XIV. Su figura ocupó un lugar destacado en la vida política y cortesana de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.