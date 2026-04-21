Qué se celebra hoy, martes 21 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 21 de abril de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué se celebra el 21 de abril

Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, celebrado el 21 de abril, es una jornada dedicada a promover la creatividad y la innovación en todos los campos, desde el arte hasta la ciencia, pasando por la tecnología y la economía. Esta fecha busca inspirar a las personas a pensar de manera diferente, romper con las convenciones y encontrar nuevas soluciones a los retos que enfrentamos en la sociedad. La creatividad y la innovación son esenciales para el progreso humano y el desarrollo de nuevas ideas que pueden transformar el mundo.

Eventos históricos que ocurrieron un 21 de abril

1967. El ejército griego dio un golpe de Estado. Ese proceso derivó en la consolidación de una Junta Militar y, meses después, en el exilio del rey Constantino, en un episodio clave de la historia política contemporánea de Grecia.

1960. Brasil estrenó Brasilia como su nueva capital, aun cuando la ciudad seguía en construcción. El proyecto impulsado por Juscelino Kubitschek y diseñado por Lucio Costa y Oscar Niemeyer se convirtió con el tiempo en un emblema urbanístico de la región.

1944. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en Francia tras la firma de la disposición legislativa impulsada por el general Charles De Gaulle. La medida representó un avance decisivo después de décadas de reclamos y luchas sufragistas.

Charles De Gaulle.

1526. Se libró en la India la batalla de Panipat, en la que Babur derrotó a Ibrahim, sultán de Delhi. Esa victoria le permitió consolidar su dominio en el norte del subcontinente y sentar las bases del imperio mongol en la región.

1519. Hernán Cortés llegó a las playas de Chalchihuecan, en el Golfo de México, con una expedición integrada por navíos, un bergantín y unos 700 hombres. Ese desembarco fue decisivo para el posterior avance de la conquista del territorio.

1509. Enrique VIII ascendió al trono de Inglaterra tras la muerte de Enrique VII. Su reinado sería uno de los más influyentes de la monarquía inglesa, marcado por profundas transformaciones políticas y religiosas.

753 a. C. Según la tradición, Rómulo y Remo fundaron Roma en el lugar donde una loba los habría cuidado. La leyenda sitúa allí el origen de una ciudad que más tarde se convertiría en el centro del Imperio romano.

Quiénes nacieron un 21 de abril

1926. Nació en Londres Isabel II, quien años más tarde se convertiría en reina del Reino Unido. Su figura quedó asociada a uno de los reinados más extensos y relevantes de la historia contemporánea británica.

La reina Isabel II de Gran Bretaña. FRANK AUGSTEIN/AFP fotos

1864. Nació en Erfurt Max Weber, filósofo, economista, politólogo y sociólogo alemán. Es reconocido como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y de la administración pública.

1816. Nació en Thornton, Yorkshire, Charlotte Brontë, escritora inglesa y autora de "Jane Eyre". Su obra se volvió una referencia central de la literatura del siglo XIX.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.