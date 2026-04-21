"No soy racista, ni creo en el insulto": Carlos Baute se disculpa por gritar “¡fuera la mona!” a Delcy Rodríguez

Carlos Baute se disculpó ayer lunes por gritar “¡Fuera la mona!” en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto en Madrid protagonizado por la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

“Vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclor, de la unión, estudié el folclor venezolano y siempre he defendido sus valores y he luchado contra la injusticia. Por eso quiero ser muy claro y determinante: no soy una persona racista, no soy racista, ni creo en el insulto como camino”, ha asegurado en sus redes sociales.

El cantante se disculpó “por las formas” pero no por sus valores ni por lo que representa. “Y mucho menos por lo que pienso”, dijo en un mensaje de texto acompañado de un vídeo en el que ahonda en lo ocurrido.

Soy fiel creyente de que hacer las cosas bien es lo que te permite tener una vida plena.

Hoy es un día para reafirmar quién soy y los valores con los que he vivido siempre.



Toda la vida le he cantado al amor, a la vida y a la unión.



No soy racista.

Soy un cantante que ama a su… pic.twitter.com/7PGeVO1oWX — Carlos Baute (@carlosbaute) April 20, 2026

“Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte… y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien. No creo en el insulto como camino”, expresó. En el vídeo añade que simplemente se dejó llevar por los cánticos que iniciaron “miles y miles de personas”.

“Me dejé llevar por la emoción de ese cántico, sin medirlo”, argumentó Baute, y recordó que han sido “muchos años de represión, de frustración y de no tener libertad en Venezuela”.

Carlos Baute, cantante venezolano. Foto: Difusión.

También rechazó las acusaciones de racista que le lanzaron desde algunos medios de comunicación y desde las redes sociales.

Para Baute, un momento puntual como el del sábado no define quien es ni lo que ha construido a lo largo de su vida.

“Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo”, ha insistido el cantante, para quien lo más importantes es que se celebren elecciones en su país y que haya democracia. EFE