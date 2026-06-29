Qué se celebra hoy, lunes 29 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 29 de junio de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los principales hechos históricos y nacimientos vinculados con un día como hoy en la historia. En estas efemérides se destacan episodios políticos, avances tecnológicos y figuras relevantes nacidas en esta fecha.

Qué se festeja este 29 de junio

Cada 29 de junio se celebra el Día Internacional de los Trópicos, una fecha proclamada en 2016 y reconocida por las Naciones Unidas con el objetivo de generar conciencia sobre los desafíos específicos que enfrentan estas regiones del planeta.

La jornada conmemora el lanzamiento, en 2014, del primer Informe sobre el Estado de los Trópicos, un trabajo conjunto que evaluó las condiciones ambientales, sociales y económicas de estas zonas. Además de destacar su enorme diversidad natural y cultural, la efeméride busca visibilizar problemáticas como el cambio climático, la deforestación y la urbanización acelerada.

En Chile, en la línea del Trópico de Capricornio, paralelo del hemisferio sur.

Comprendidos entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, estos territorios se caracterizan por su clima cálido y abundantes lluvias, factores que favorecen una gran riqueza biológica. En este contexto, la fecha también resalta el papel clave que los países tropicales tendrán en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el futuro del planeta.

Eventos históricos que ocurrieron un 29 de junio

2007. En EE.UU., la compañía Apple lanza con éxito el iPhone. El hecho marcó un cambio en la industria tecnológica y se convirtió en uno de los lanzamientos más influyentes de las últimas décadas.

Steve Jobs presentanto el iPhone.

1995. El transbordador espacial americano Atlantis se une con éxito a la estación espacial rusa Mir, en una misión que apuntó a una nueva etapa de cooperación espacial entre antiguos rivales de la Guerra Fría. Al momento del acoplamiento, ambas naves orbitaban sobre el mar Mediterráneo a 28.000 km/h.

1976. Seychelles, un archipiélago de 115 islas en el océano Índico, se independiza del Reino Unido. La nueva nación establece su capital en Victoria, ubicada en la isla Mahé.

1974. En Buenos Aires, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, asume la jefatura del Estado debido a los problemas de salud de Juan Domingo Perón. De este modo, se convierte en la primera mujer en ocupar la Presidencia de Argentina.

1941. Una semana después de la invasión a la URSS, las divisiones nazis avanzan hasta Leningrado, Moscú y Kiev. El movimiento toma por sorpresa a las fuerzas soviéticas en una etapa inicial clave de la ofensiva alemana.

1913. Tras la guerra con el Imperio Otomano, los integrantes de la Liga de los Balcanes entran en conflicto por el reparto de los territorios conquistados. En ese contexto, Bulgaria ataca a fuerzas serbias y griegas en Macedonia, en el inicio de la Segunda Guerra de los Balcanes.

1880. Francia obliga al rey Pomare V a ceder la soberanía de Tahití. El hecho consolida el dominio francés sobre el territorio insular del Pacífico.

1855. En Gran Bretaña aparece el diario Daily Telegraph. El nuevo periódico busca captar a una clase media cada vez más numerosa y expandir su llegada entre nuevos lectores.

1236. Fernando III conquista Córdoba en el marco de la campaña sobre el valle del Guadalquivir. Tras la toma de la ciudad, la Mezquita es consagrada como catedral cristiana.

Quiénes nacieron un 29 de junio

1900. En Lyon, Francia, nace el escritor y aviador Antoine de Saint Exupéry, autor de El principito. Su obra quedó como una de las más reconocidas de la literatura universal.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.