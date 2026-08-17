Qué se celebra hoy, lunes 17 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, lunes 17 de agosto de 2026, en esta nota encontrará efemérides con una selección de hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. Esta fecha reúne episodios relevantes de la historia mundial que permiten repasar acontecimientos que dejaron huella en distintas épocas.

Esto se festeja cada 17 de agosto

El 17 de agosto se conmemora el Día del Trabajador Gastronómico, Barista y Hotelero. Esta fecha se celebra desde 2007, Se trata de una celebración establecida por el decreto N° 532/006 y que ha ido creciendo con los años ya que ha ido abarcando nuevos subgrupos. Para los trabajadores del rubro supone un feriado no laborable.

Trabajador gastronómico. Foto: Canva.

Eventos históricos que ocurrieron un 17 de agosto

2017: En Las Ramblas de Barcelona se produjo un atentado terrorista yihadista cuando una furgoneta atropelló masivamente a las personas que paseaban por la zona. El ataque dejó 16 muertos y más de 300 heridos, y se convirtió en uno de los episodios más graves registrados en España en los últimos años.

1999: Un terremoto de más de 7,4 grados en la escala de Richter sacudió el noroeste de Turquía, con epicentro en Izmit. El sismo afectó una de las áreas más pobladas e industrializadas del país, provocó decenas de miles de muertes y ocasionó pérdidas materiales millonarias.

1960: Gabón se independizó de Francia, en un proceso que dio paso a la organización institucional del nuevo Estado. Más adelante, el país atravesó etapas de partido único y posteriormente una apertura al multipartidismo, en un recorrido político marcado por la continuidad de su dirigencia.

1945: Sukarno declaró la independencia de Indonesia respecto de los Países Bajos, en un hecho decisivo para la formación del país asiático. Tras varios años de transición, se convirtió en el primer presidente e impulsó un modelo político de fuerte concentración del poder.

1896: George Washington Carmack descubrió oro en Bonanza Creek, en el territorio canadiense de Yukon. El hallazgo desató la célebre fiebre del oro de Klondike, que atrajo a miles de personas y transformó de forma profunda la región.

1825: La Asamblea Deliberante de Bolivia, reunida en Chuquisaca, estableció la bandera bicolor del país. Años después se adoptó la actual enseña tricolor, que con el tiempo se consolidó como uno de los principales símbolos nacionales.

986: Las fuerzas búlgaras al mando de Samuel derrotaron al ejército bizantino de Basilio II en la batalla de la Puerta de Trajano. El enfrentamiento significó una severa derrota para Bizancio y pasó a integrar las efemérides militares más recordadas de la Edad Media.

Quiénes nacieron un 17 de agosto

1844: Nació en Ankober, actual Etiopía, Menelik II, futuro emperador etíope. Su figura fue central en la modernización del país, la fundación de Addis Abeba y el fortalecimiento de una estructura estatal más unificada.

1786: Nació en Limestone, Tennessee, Davy Crockett, recordado como una de las figuras más emblemáticas de la historia de Estados Unidos en el siglo XIX. Su nombre quedó asociado a la independencia de Texas y a una fuerte proyección en la cultura popular.

1601: Nació en Beaumont-de-Lomagne, Francia, Pierre de Fermat, jurista y matemático de gran influencia. Sus aportes resultaron fundamentales para el desarrollo del cálculo moderno, la geometría analítica y el estudio de las propiedades de los números.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.