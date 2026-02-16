¿Qué se celebra hoy, lunes 16 de febrero de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el lunes 16 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 16 de febrero

Usar Día de los Amores Imposibles, celebrado el 16 de febrero, es una fecha que invita a reflexionar sobre aquellas historias de amor que, por diversas razones, no pueden llegar a cumplirse. Ya sea por obstáculos sociales, geográficos, familiares o incluso por circunstancias personales, el Día de los Amores Imposibles se dedica a recordar esas relaciones que, a pesar de la pasión y el deseo, no tienen un final feliz. Sin embargo, también se puede ver como un día para celebrar la fuerza de esos sentimientos y el impacto que han dejado en las vidas de quienes los vivieron.

El origen del Día de los Amores Imposibles

El Día de los Amores Imposibles no tiene un origen claro ni una historia concreta que lo explique. Sin embargo, se cree que esta fecha se inspira en las numerosas historias de amores que, a lo largo de la historia y la literatura, han sido reconocidas como imposibles. Grandes clásicos como Romeo y Julieta de Shakespeare o Tristán e Isolda han ilustrado este tipo de amores, en los que las circunstancias o la tragedia impiden que los amantes estén juntos. Este día parece ser una conmemoración de esa idea universal de amor imposible.

Hechos históricos ocurridos un 16 de febrero

1959: En La Habana, Fidel Castro, tras seis años de guerrillas contra el dictador Fulgencio Batista que había llegado al poder en 1952 gracias a la intervención estadounidense que anuló unas elecciones previstas, juró su cargo como primer ministro cubano. Poco después, Fidel Castro puso en marcha una profunda reforma agraria, nacionalizó empresas estadounidenses y designó un gobierno de claro corte marxista.

Fidel Castro en 1959. Archivo El Pa

1949: En Jerusalén, Israel, se inauguró por primera vez la Knesset, (Asamblea en hebreo), el parlamento unicameral de Israel y autoridad suprema del estado, tras las elecciones celebradas dos días antes.

El Knesset, el parlamento de Israel.

1945: En el transcurso de la II Guerra Mundial, se lanzaron paracaidistas americanos sobre la isla del Corregidor en Filipinas. Dos semanas más tarde, lograron arrebatársela a los japoneses.

1941: El centro y casco antiguo de la ciudad de Santander (España) resultaron destruidos por un pavoroso incendio que se había iniciado en un edificio de la calle Cádiz, avivado por un aire huracanado. La tragedia se saldó con un balance de más de 400 edificios arrasados, 10.000 personas damnificadas y pérdidas materiales cifradas oficialmente en 85 millones de pesetas. Como consecuencia, quedaron arrasados 115.000 metros cuadrados de suelo urbano situados en la zona más céntrica de la ciudad. A partir de entonces, se inició una total remodelación del área que con el tiempo dio paso a un moderno centro urbano, orientado al comercio y viviendas para las clases más acomodadas.

1937: El químico americano Wallace Hume Carothers patentó el nailon. Las primeras medias de nailon se introdujeron en el mercado en 1940 y tuvieron un inmediato éxito comercial. Más tarde, Wallace también descubrió y patentó el neopreno y el caucho sintético.

1827: En la actual Uruguay se enfrentaron tropas argentinas y brasileñas en la batalla de Ombú por el control de la Banda Oriental, que pertenecía a Brasil desde 1824. Los argentinos, al mando del general Lucio Norberto Mansilla, atacaron a las tropas brasileñas de Bento Manuel Ribeiro, que se dispersaron. Por este hecho, Mansilla fue condecorado por el gobierno federal y el comandante de las fuerzas argentinas Carlos María de Alvear, fue designado jefe del Estado Mayor.

1797: Tras haber firmado España y Francia el tratado de San Ildefonso de 1796, mediante el que ambos estados acordaron mantener una política militar conjunta frente a Gran Bretaña, que amenazaba a la flota española en sus viajes a América, fuerzas inglesas bajo el mando del almirante Henry Harvey, conquistaron la isla de Trinidad en manos españolas. La isla, rica debido a su producción de caña de azúcar, tenía importancia estratégica para interferir el comercio entre España y los territorios costeros septentrionales de América del Sur.

Personalidades trascendentales que nacieron un 16 de febrero

1941: Kim Jong Il, hijo del dictador comunista de Corea del Norte, Kim Il-sung y su sucesor desde 1993 como líder del Partido de los Trabajadores de Corea y gobernante de Corea del Norte, nació en Siberia (Unión Soviética).

Kim Jong Il.

1928: Nació en Barcelona, España, Pedro Casaldaliga, religioso español que, tras trasladarse como misionero a Brasil en 1968, pasó el resto de su vida en dicho país y se convirtió en uno de los más destacados exponentes de la denominada "teología de la liberación", así como un defensor de los derechos de los menos favorecidos, los pobres, con quienes siempre se sintió totalmente identificado.

1497: En la pequeña ciudad de Bretten (actual Alemania), nació Philipp Melanchthon, quien fue reformador religioso y erudito alemán y redactó en 1530, junto a Lutero, las "Confesiones de Augsburgo", primera exposición oficial de los principios del luteranismo, texto fundamental de las Iglesias Protestantes.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.