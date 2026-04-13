¿Qué se celebra hoy, lunes 13 de abril de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el lunes 13 de abril, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se festeja este 13 de abril

Usar Día Internacional del Beso, celebrado el 13 de abril, es una fecha para rendir homenaje a uno de los gestos más simples y universales de la humanidad: el beso. Este día se conmemora en muchos países con el objetivo de recordar el poder que tiene un beso para transmitir amor, cariño y amistad, sin importar las barreras culturales o lingüísticas.

El origen del Día Internacional del Beso

El origen de esta celebración no es del todo claro, pero se cree que fue establecido para recordar la importancia del beso en las relaciones humanas. El beso, como acto de afecto y expresión de emociones, ha sido parte de la cultura humana desde tiempos antiguos. Sin embargo, fue en 1990 cuando se celebró el primer Día Internacional del Beso, gracias a la iniciativa de un grupo de personas que querían dedicar un día a este gesto tan universal.

En 2009, el Día Internacional del Beso se hizo aún más popular cuando se llevó a cabo el récord mundial de "el beso más largo", un evento que se celebró en Tailandia, donde una pareja estuvo besándose durante más de 58 horas, logrando así un lugar en los libros Guinness.

La importancia del beso en la cultura humana

El beso es mucho más que un simple gesto; es una forma de comunicación emocional y un medio para fortalecer vínculos entre las personas. En muchas culturas, el beso se asocia con el amor, la afectividad y la amistad. Un beso en la mejilla puede ser una muestra de respeto, mientras que un beso en los labios es una expresión de amor romántico. De hecho, el acto de besar tiene un impacto positivo en el bienestar emocional, ya que libera endorfinas y otras hormonas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés.

Más allá de su expresión romántica, el beso también juega un papel importante en diversas ceremonias y rituales alrededor del mundo. Desde saludos hasta despedidas, el beso ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un símbolo de conexión y afecto, un lenguaje universal que no necesita palabras.

Beso de una pareja. Foto: Flickr.

Sucesos históricos que ocurrieron un 13 de abril

2002: En Venezuela fracasó el golpe de Estado militar, que el día anterior había colocado al empresario Pedro Carmona Estanga como presidente interino del país, restableciendo al depuesto Hugo Chávez en la presidencia.

1975: Comenzó una cruenta guerra civil en Líbano, entre cristianos y musulmanes, que duraría 15 años y con intervenciones de Israel y Siria con intereses en la zona.

1943: Coincidiendo con el 200 aniversario de su nacimiento, en Washington DC (EE.UU.), se inauguró el Thomas Jefferson Memorial.

1941: Japón alcanzó un pacto de neutralidad con la Unión Soviética durante la II Guerra Mundial.

1813: José Gervasio Artigas, desde su campamento situado cerca del arroyo Ayuí Grande, a pocos kilómetros al norte de la actual ciudad entrerriana de Concordia (en la actual República Argentina), dictó y envió a Buenos Aires sus famosas "Instrucciones", un programa que representó una justa interpretación del movimiento revolucionario que daría la independencia a América en el que reclamó la Declaración de Independencia del poder español, libertad civil y religiosa, organización política federativa, Estados autónomos, igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco y, por último, que Buenos Aires no fuera la sede del gobierno central. Los diplomas de los diputados orientales fueron rechazados por la Asamblea, usando como argumento legal la nulidad de su elección.

Mausoleo del General José Gervasio Artigas, frente al Monumento a Artigas en la Plaza Independencia de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli

1742: En un concierto con fines caritativos y ante 700 personas se estrenó en Dublín (Irlanda) "El Mesías", una meditación sobre la vida de Cristo, del gran compositor inglés, de origen alemán, Georg Friedrich Händel.

1640: Por primera vez desde 1628, el rey Carlos I de Inglaterra convocó al Parlamento para que aprobara la financiación de la guerra contra los separatistas escoceses. Al existir insalvables contrastes entre la Corona y el Parlamento, Carlos I procedió a su disolución.

1598: El rey Enrique IV de Francia promulgó el Edicto de Nantes, en Bretaña, mediante el que se reconoció el protestantismo como una religión y no como herejía y se concedió un amplio grado de libertad religiosa a los hugonotes, terminando por tanto con las Guerras de Religión de Francia. Los católicos no lo recibieron con agrado y el poder del Estado salió bastante reforzado.

1534: En Londres, Inglaterra, el humanista y cardenal inglés Tomás Moro, autor del libro Utopía, se negó a firmar el acta que reconocía a Enrique VIII como jefe de la iglesia y a consentir su divorcio de Catalina de Aragón. Por ello fue acusado de alta traición, encarcelado en la Torre de Londres y decapitado un año más tarde.

Personalidades trascendentales que nacieron un 13 de abril

1906: Nació en Foxrock (Irlanda) Samuel Beckett, dramaturgo, novelista y premio Nobel de Literatura en 1969, autor de "Esperando a Godot", entre otras destacadas obras suyas.

1743: En Albemarle County, EE.UU., nació Thomas Jefferson, quien sería el tercer presidente de los Estados Unidos de América, cargo que ocupó de 1801 a 1809.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.