Costa Rica recibe a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, según acuerdo

Estados Unidos deportó el fin de semana a Costa Rica a 25 migrantes extranjeros, los primeros bajo un acuerdo que le permite enviar cada semana a la nación centroamericana esa cantidad de deportados de terceros países mientras resuelven su situación. El acuerdo fue firmado a finales de marzo en San José por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y Kristi Noem, enviada especial del gobierno de Donald Trump para una alianza de seguridad conocida como “Escudo de las Américas”.

Los migrantes deportados son nueve mujeres y 16 hombres procedentes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, según la Dirección General de Migración de Costa Rica.

Los deportados podrán retornar voluntariamente a su país, solicitar refugio o aplicar a “un programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias”, agregó Migración.

Costa Rica recibió a unos 200 migrantes de Asia y Europa del Este hace un año desde Estados Unidos, lo que generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos porque estuvieron encerrados durante varios meses en un albergue remoto en la frontera con Panamá.

El acuerdo actual permite a Washington enviar cada semana hasta 25 migrantes que tendrán “una condición legal temporal mientras se define su situación”, indicó el gobierno costarricense sobre el convenio que dará continuidad la mandataria electa, Laura Fernández, quien sustituirá a Chaves el 8 de mayo.

Estados Unidos proporcionará ayuda económica y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU costeará temporalmente el alojamiento y alimentación de los deportados, de acuerdo con el memorando.

El convenio es voluntario y Costa Rica puede “rechazar a quien sea”, dijo Chaves hace un par de semanas.

Noem fue despedida a inicios de marzo como secretaria de Seguridad Nacional por Trump, que le asignó coordinar la alianza regional que sellaron días después en una cumbre en Florida a la que acudieron los presidentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Argentina, Panamá y Ecuador, entre otros.

Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica explicó que tras su ingreso al país las personas migrantes recibieron atención primaria por parte de la Policía Profesional de Migración y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que les brinda hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante los primeros siete días de su estancia en el país, contados a partir de su ingreso.

Costa Rica tuvo que eximir del requisito de visa a los ciudadanos de Albania, Camerún, China, India, Kenia y Marruecos. Además, en el caso particular de Honduras se eximió del requisito de antecedentes policiales, como parte del acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos. El acuerdo garantiza respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro.

Datos Antecedentes Costa Rica recibió en el 2025 dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos y ha realizado repatriaciones voluntarias de familias hacia su país de origen. En el primer vuelo recibido el 20 de febrero del año pasado llegaron migrantes de 13 países, mientras que el 28 de febrero de ese año arribaron 65 personas de cinco países, entre ellos 16 menores de edad.

Frontera

Panamá y Costa Rica consolidaron una alianza estratégica para reforzar la seguridad en su frontera común y enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional, en el marco de una reunión bilateral de alto nivel celebrada en la zona limítrofe de Paso Canoas, en la provincia panameña de Chiriquí, informó el Ministerio de Seguridad de Panamá.

“(El esfuerzo) fortalece el control digital de la frontera y permite una respuesta más efectiva frente al crimen organizado”, destacó el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Abrego y subrayó además que “la integración operativa entre ambos países eleva la capacidad de anticipación y reacción frente a las amenazas”.

Durante el encuentro, Abrego y su homólogo de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, reafirmaron el compromiso de ambos países de profundizar la cooperación binacional, con especial énfasis en la protección del territorio y la seguridad ciudadana.

Paso Canoas constituye una aduana neurálgica para la región, ya que por ella transita mercancía que llega a Panamá a través del Canal interoceánico y de la Zona Libre de Colón (ZLC), destinada a su comercialización en Centroamérica, así como productos regionales para exportación.

Por su parte, el ministro costarricense calificó la reunión como “efectiva y provechosa”, y resaltó la importancia de “una cooperación policial sostenida que permita enfrentar, con mayor contundencia, las estructuras criminales que operan en la región”. Este acercamiento reafirma el compromiso de garantizar acciones frente al crimen organizado.

Política de Estado Programas contra los migrantes El Gobierno del presidente Donald Trump ha destinado más de 250 millones de dólares para financiar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional y departamentos de policía local. Bajo los modelos de ‘Task Force’, el Gobierno da la potestad e incentiva a las autoridades locales de EE.UU. a arrestar migrantes, según datos publicados por la organización FWD.us. En total, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos con el Gobierno federal, que ha desembolsado más de 100.000 dólares por departamento, con un bono adicional de 7.500 por cada agente de policía que entre en el programa. Este tipo de acuerdos financieros, señaló la vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, Felicity Rose, “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”. Cuando se anunció la iniciativa, en septiembre del 2025, Seguridad Nacional aseguró que ayudaría a arrestar y deportar a “lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, violadores y terroristas”. Florida y Texas son los dos estados en los que más departamentos policiales han firmado este acuerdo. EFE

Con información de EFE y AFP