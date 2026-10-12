Qué se celebra hoy, lunes 12 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si se busca saber qué se celebra hoy, lunes 12 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy en la historia. A continuación, un repaso por las efemérides más destacadas de la fecha.

Qué se conmemora este 12 de octubre

El 12 de octubre de 1492, la expedición encabezada por Cristóbal Colón llegó a América. Particularmente a la isla de Guanahaní, en el actual archipiélago de las Bahamas, a la que denominó San Salvador. El hecho, conocido tradicionalmente como el descubrimiento de América, fue resultado de un viaje que había comenzado el 3 de agosto desde Palos de la Frontera con las embarcaciones La Niña, La Pinta y la Santa María, en busca de una ruta occidental hacia Asia. La llegada europea inició un proceso de conquista y colonización que transformó de forma profunda y violenta la historia, las poblaciones y las culturas de América y Europa.

Eventos históricos que ocurrieron un 12 de octubre

2014. En Bolivia, Evo Morales se proclama vencedor de las elecciones generales con el 61 % de los votos y obtiene así el derecho a un tercer mandato hasta 2020. El opositor Samuel Doria alcanza el 24 % en unos comicios que también renovaron la Asamblea Plurinacional.

1968. Guinea Ecuatorial se independiza de España y se convierte en una república cuyo presidente será Francisco Macias Nguema. El proceso marca un cambio decisivo en la historia política del país africano.

1968. Se inauguran en Ciudad de México las XVI Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 112 países y 6.626 deportistas. La competencia quedará marcada por la cantidad de récords registrados, en un contexto influido por la altitud.

1840. En España, el general Fernández Espartero asume el cargo de regente tras consolidar poder frente a la regente María Cristina. Su llegada al gobierno se produce luego de una etapa de conspiraciones y creciente protagonismo político.

1813. El Congreso del Paraguay realiza su Declaración de Independencia y aprueba sus Reglamentos Gubernamentales, considerados como la primera Constitución Nacional. Con esa decisión, el país rechaza ser una provincia dependiente de Buenos Aires y se constituye como república independiente.

1778. Cádiz y Sevilla dejan de ser los únicos puertos autorizados a recibir mercancías procedentes de América. La medida surge de la Real Cédula de libertad de comercio con América, concedida por el rey Carlos III.

1709. En México, el gobernador Antonio de Deza y Ulloa dicta el decreto que establece la fundación de la ciudad de Chihuahua. La nueva cabecera de los reales de minas queda definida a orillas del río Chuviscar.

1582. El 12 de octubre de ese año no existió en el calendario gregoriano impulsado por el papa Gregorio XIII, que sustituyó al calendario juliano. La reforma dispuso un salto de fechas que alteró el cómputo tradicional de los días.

1492. Rodrigo de Triana avista tierra desde la carabela Pinta y se produce la llegada al continente americano en la expedición encabezada por Cristóbal Colón. El territorio observado fue una isla de las Bahamas, bautizada como San Salvador.

539 a. C.. La ciudad de Babilonia cae sin combatir ante el ejército persa comandado por el general Gobrias. El episodio anticipa la entrada de Ciro II el Grande y un cambio de poder en la región mesopotámica.

Quiénes nacieron un 12 de octubre

1891. Nace Edith Stein en Breslau, filósofa, mística y religiosa carmelita alemana de origen judío. Su pensamiento y trayectoria la convirtieron en una figura de referencia de la filosofía y la espiritualidad del siglo XX.

1866. Nace en Lossiemouth, Escocia, Ramsay MacDonald, político británico que se convertiría en el primer primer ministro laborista de la historia del Reino Unido. También volvería a ocupar ese cargo en etapas posteriores.

1798. Nace en Lisboa Pedro IV, rey de Portugal y primer emperador de Brasil bajo el nombre de Pedro I. Su figura tuvo un papel central en la historia política de ambos países.

1745. Nace en Laguardia el escritor y fabulista español Félix María Samaniego. Su obra didáctica en verso se volvió célebre por títulos que atravesaron generaciones dentro de la literatura en español.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.