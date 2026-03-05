¿Qué se celebra hoy, jueves 5 de marzo de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 5 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 5 de marzo

El Discurso de Winston Churchill pronunciado el 5 de marzo de 1946, conocido como el "Discurso del Telón de Acero", es uno de los más emblemáticos y trascendentales de la historia del siglo XX. Este discurso marcó el inicio de la Guerra Fría y dejó en evidencia la creciente división entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y el bloque oriental, bajo la influencia de la Unión Soviética. En su intervención, Churchill alertó al mundo sobre la expansión del comunismo y la creciente amenaza que representaba para la democracia y la libertad en Europa.

El contexto del discurso

En 1946, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba en una situación de reconstrucción. Sin embargo, las tensiones entre las potencias vencedoras ya comenzaban a emerger, especialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Churchill, quien había sido el líder británico durante la guerra, pronunció su famoso discurso en el municipio de Fulton, Missouri, invitado por el presidente estadounidense Harry S. Truman.

El discurso de Churchill fue una llamada de atención sobre la creciente influencia de la Unión Soviética en Europa Oriental, que a su juicio estaba imponiendo regímenes comunistas bajo su control. El término "telón de acero" hizo referencia a la línea divisoria que separaba a Europa en dos bloques ideológicos: el bloque comunista, bajo la esfera de influencia soviética y el bloque occidental, compuesto por países democráticos y capitalistas. El discurso se convirtió en un símbolo de la lucha entre el capitalismo y el comunismo.

El mensaje de Churchill y su impacto

Winston Churchill en la portada de la revista Time.

En su discurso, Churchill instó a las naciones occidentales a unirse frente a la amenaza comunista. Hizo hincapié en la necesidad de crear alianzas fuertes, como la que más tarde se consolidaría en la OTAN, para garantizar la seguridad y estabilidad en Europa. En palabras de Churchill: "Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido sobre el continente." Esta frase dejó claro que la guerra ideológica entre el Este y el Oeste había comenzado y que la paz en Europa estaba amenazada por la expansión del comunismo.

El discurso también reflejaba el temor a una posible expansión soviética y la necesidad de que las democracias occidentales trabajaran juntas para evitarlo. A pesar de las críticas que recibió Churchill en su momento, debido a la confrontación directa con la Unión Soviética, su intervención fue fundamental para que Occidente tomara conciencia de la gravedad de la situación internacional. En este sentido, el discurso del "telón de acero" sirvió como una advertencia y como una llamada a la acción para las naciones democráticas.

Sucesos históricos que ocurrieron un 5 de marzo

1979: La sonda espacial estadounidense "Voyager I" se acercó a Io, la luna más interior de Júpiter y envió a la Tierra sorprendentes fotos que mostraron, por primera vez en otro cuerpo del sistema solar, volcanes activos.

1970: Abierto a la firma en 1968, entró en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) cuyo objetivo fue evitar la proliferación de las armas nucleares y la tecnología armamentística, fomentar la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear y promover la meta de conseguir el desarme nuclear, así como el desarme general y completo. Este Tratado fue ratificado en años posteriores por más países que ningún otro acuerdo de limitación de armas y de desarme, dando testimonio de su relevancia.

1933: En Alemania se votó para elegir la composición del Reichstag y el partido nacionalsocialista de Adolf Hitler arrasó con 17.266.823 votos. Los socialdemócratas obtuvieron 7.176.050, los comunistas 4.845.379 y los nacionalistas 3.132.595 votos. Se pusieron los cimientos para el inicio de la dictadura más cruel.

1933: Fundación de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), coalición que agrupó a los partidos de derechas, presidida por Gil Robles.

1798: En su afán expansionista, Napoleón invadió Suiza y ocupó la ciudad de Berna, terminando con el antiguo sistema de gobierno establecido en ese país, la Confederación de los Trece cantones. Hasta 1803 fue la República Helvética y, a partir de ahí y mediante el "Acta de Mediación", la Confederación Helvética.

1770: En Boston (EE.UU.) la gente protestó por la ley que les obligaba a dar hospedaje a los soldados británicos. En medio del tumulto acosaron a un centinela que pidió socorro. Las tropas enviadas a su rescate por el capitán Preston fueron recibidas con una lluvia de piedras. Los soldados respondieron disparando. El saldo final fue de cinco civiles muertos, produciendo con ello el primer derramamiento de sangre de lo que sería la lucha por la independencia de los Estados Unidos.

1616: La obra de Copérnico, que contenía sus teorías astronómicas, fue prohibida por la Congregación del Índex de la Iglesia Católica "hasta su corrección". En 1620 se comunicarían estas modificaciones impuestas que implicarían que nueve frases, en las que el sistema heliocéntrico se presentaba como cierto, tuvieran que ser cambiadas u omitidas. Hecho esto, la publicación del libro fue de nuevo permitida.

Copérnico fue el impulsor de la teoría heliocéntrica, afirmando que el Sol era el centro del sistema solar. Foto: Thibaut Roger / EFE

1535: Aunque Diego de Almagro fundó el 6 de diciembre de 1534 la "Ciudad de Trujillo de Nueva Castilla" en la costa norte peruana, a orillas del Océano Pacífico y en la margen derecha del río Moche, fue en el día de hoy cuando Francisco Pizarro hizo oficial su fundación e instaló su primer cabildo, constituyéndose administrativa y comercialmente en una de las principales ciudades del Virreinato del Perú.

Nacimientos históricos que ocurrieron un5 de marzo

1697: Nació en Venecia (Italia), Gianbattista Tiepolo, pintor barroco italiano.

1512: En Rupelmonde (Holanda), nació Gerardo Mercator, cartógrafo y geógrafo holandés. Concebió una nueva proyección para su uso en los mapas, siendo lo innovador que las líneas de longitud eran paralelas, lo que facilitó la navegación marítima al poderse marcar las direcciones de las brújulas en líneas rectas.

1133: Nació en Le Mans, Francia, Enrique II, quien fue rey de Inglaterra desde 1154 hasta su muerte en 1189. Fue el primer monarca de la Casa de Anjou o Plantagenet y reformó ampliamente la administración de su reino, convirtiéndose en uno de los soberanos europeos más poderosos de su época. Se casó en 1152 con Leonor de Aquitania.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.