Qué se celebra hoy, jueves 3 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 3 de setiembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia. En esta selección de efemérides del 3 de setiembre se destacan acontecimientos políticos, científicos y culturales de distintas épocas.

Qué se conmemora este 3 de setiembre

El 3 de setiembre de 1940 nació Eduardo Galeano. Hijo de Eduardo Hughes Roosen y Licia Esther Galeano Muñoz, fue un escritor y periodista reconocido a nivel latinoamericano.

Se desempeñó como jefe de redacción del semanario Marcha, además de dirigir y participar en otros medios escritos. En 1971, publicó "Las venas abiertas de América Latina", uno de sus ensayos más reconocidos a nivel mundial. Vivió en Buenos Aires y en España, donde continuó escribiendo, para regresar a su país natal en 1985. Recibió reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio Alba de las Letras en el año 2013. Galeano falleció el 13 de abril de 2015, en Montevideo, a causa de una enfermedad pulmonar.

Eduardo Galeano.

Eventos históricos que ocurrieron un 3 de setiembre

1992. Se aprueba en la ONU un Convenio de Prohibición Universal de Armas Químicas, que proscribe el desarrollo, el almacenamiento y la proliferación de este armamento. Además, establece la destrucción de los arsenales almacenados en un plazo máximo de 10 años.

Sede de las Naciones Unidas. Foto: AFP

1976. La nave espacial Viking 2, de la NASA, aterriza en Marte tras casi un año de viaje y comienza a transmitir información sobre el planeta, su atmósfera y su suelo. También envía fotografías en color de la superficie rocosa marciana.

1971. Catar obtiene su independencia luego de haber sido protectorado británico desde 1916. El proceso marca un cambio decisivo en la configuración política del Golfo y en la consolidación del nuevo Estado.

1935. En los llanos salados de Bonneville, en Utah, Malcolm Campbell logra un nuevo récord de velocidad en tierra con su vehículo Bluebird. El piloto británico alcanza una media de 301 millas por hora sobre un trayecto de una milla recorrida en ambos sentidos.

1914. En Ciudad del Vaticano, Benedicto XV es elegido nuevo papa. Su nombramiento se produce en un contexto internacional especialmente convulsionado para Europa y para la Iglesia católica.

1866. En Ginebra se funda la I Internacional Socialista. En sus bases se proclama la divisa del derecho al trabajo y la revolución social, en un momento de fuerte organización del movimiento obrero.

1791. Francia se transforma en monarquía constitucional y se convierte en referencia para otras constituciones burguesas. El nuevo modelo se fundamenta en la división de poderes: ejecutivo, judicial y legislativo.

1783. Se firma en París el acuerdo de paz franco-británico conocido como la Paz de Versalles. El entendimiento reconoce la plena soberanía de Estados Unidos y la obligación británica de aceptar la independencia de sus colonias de ultramar.

1609. El navegante inglés Henry Hudson llega a la bahía de Nueva York en su búsqueda de un pasaje a la India al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. En los meses siguientes explorará el río que hoy lleva su nombre.

1189. Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, es coronado rey en la abadía de Westminster. Poco después partirá hacia Tierra Santa para participar en la Tercera Cruzada.

301. Marinus, un cantero dálmata convertido al cristianismo, se refugia en el Monte Titano junto a otros fieles para escapar de las persecuciones de Diocleciano. Allí establece una comunidad que con el tiempo dará origen a la actual República de San Marino.

Quiénes nacieron un 3 de setiembre

1920. Nace en Cotabambas, Perú, María Isabel Granda y Larco, conocida como Chabuca Granda. La cantautora y folclorista será una de las grandes referencias de la música criolla, andina y afroperuana, con composiciones célebres como La flor de la canela.

1869. Nace en Laibach, actual Eslovenia, el químico y fisiólogo austríaco Fritz Pregl. Años más tarde recibirá el Premio Nobel de Química por su invención del método de microanálisis de sustancias orgánicas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.