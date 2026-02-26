¿Qué se celebra hoy, jueves 26 de febrero de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 26 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué conmemoraciones hay los 26 de febrero alrededor del mundo

Usar Día Mundial del Pistacho, celebrado cada 26 de febrero, es una fecha especial para rendir homenaje a uno de los frutos secos más populares y apreciados a nivel mundial. El pistacho no solo es delicioso, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud, convirtiéndolo en un ingrediente esencial en la dieta de muchas personas.

El pistacho: origen y características

El pistacho es el fruto de un árbol originario de Asia Central, especialmente de regiones como Irán, Afganistán y Turquía. A lo largo de los siglos, el pistacho ha sido cultivado y consumido por diversas culturas, que lo valoraban tanto por su sabor como por sus propiedades nutritivas. Hoy en día, es cultivado en muchos países, siendo Estados Unidos e Irán los mayores productores a nivel mundial.

Este pequeño fruto de color verde y cáscara dura tiene un sabor único que lo hace destacar entre otros frutos secos. Es ampliamente utilizado tanto en la cocina como en la repostería y es un ingrediente popular en recetas de todo el mundo.

Sucesos históricos que ocurrieron un 26 de febrero

1993: En el World Trade Center de Nueva York (EE.UU.), las torres gemelas fueron objeto de un atentado con un camión bomba cargado con cerca de 700 kg de explosivos. Se registraron 6 muertes.

Nueva York con las Torres Gemelas. travelview/Shutterstock

1935: A pesar de que el Tratado de Versalles prohibía expresamente la aviación militar en Alemania, Adolf Hitler organizó secretamente, bajo la dirección de Hermann Goering, la moderna fuerza aérea de la Alemania nazi, la temible Luftwaffe. Su objetivo fue apoyar la guerra relámpago de Hitler a través de Europa.

Bombardeo de Londres por aviones del ejército Nazi. Foto: London Museum.

1919: El Congreso de los Estados Unidos de América aprobó el Parque Nacional del Cañón del Colorado, en el noroeste de Arizona, con casi 320 kilómetros de longitud y de 16 a 24 kilómetros de anchura. Sus puntos más profundos se ubicaron en la escarpada garganta excabada por el Río Colorado, donde llegó a alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad.

Gran Cañón de Colorado.

1885: En Alemania, se dio por clausurada la Conferencia de Berlín, en la que catorce países europeos y Estados Unidos, reunidos desde noviembre de 1884, trataron asuntos relacionados con las reclamaciones comerciales y territoriales del continente africano, sobre lo que se denominó "el reparto de África". Finalmente, se alcanzó un acuerdo sobre la posesión de las tierras de la cuenca del río Congo y se establecieron las bases generales para justificar posteriores ocupaciones. Hasta mediados del siglo XX, África estuvo bajo la acción del imperialismo europeo.

1815: Tras haber sido obligado a abdicar como emperador francés en 1814 e inmediatamente confinado en la isla de Elba (Italia), Napoleón escapó del exilio forzado en Elba. Llegó refortalecido a París el 20 de marzo.

1561: El conquistador y explorador español capitán Ñuflo de Chaves, que partió de Asunción (actual Paraguay) en una expedición formada por españoles e indígenas a principios de 1558, fundó, a orillas del arroyo Sutó, al pie de las colinas Riquió y Turubó, una nueva población a la que decidió ponerle el nombre de Santa Cruz de la Sierra (en la actual Bolivia), así bautizada por ser la denominación de su pueblo natal en Cáceres (Extremadura, España).

1554: En la sierra de Marihueñu, en la región de Concepción (Chile), tuvo lugar el enfrentamiento militar entre españoles y mapuches en el que se alcanzó la mayor victoria militar de los indígenas sobre los españoles durante la Guerra de Arauco, al vencer las tropas del mapuche Lautaro a las fuerzas que mandaba Francisco de Villagra. Tras esta batalla, los españoles creyeron perdida la conquista de Chile, abandonando la ciudad de Concepción.

747aC: Se sabe que en este día comenzó el período más rico y productivo del Imperio Babilónico con el reinado de Nabonasar, que estuvo en el poder hasta 734 a. C. Se fomentaron la Astronomía y la Historia escrita. Le sucedió su hijo Nadinu, que fue asesinado en una revuelta.

Personajes históricos que nacieron un 26 de febrero

1802: Nació en Bensançon (Francia) el escritor romántico francés Víctor Hugo, autor, entre otras, de "Nuestra Señora de París" y "Los Miserables". Su obra tuvo gran influencia sobre poetas posteriores como Rimbaud y Baudelaire.

1786: En la pequeña localidad de Estagel, Francia, nació François Jean Dominique Arago, quien se convirtió en un célebre matemático, físico y astrónomo francés y al que se le debieron importantes descubrimientos, como la polarización cromática. Cráteres de la Luna y Marte y uno de los débiles anillos de Neptuno llevaron su nombre.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.