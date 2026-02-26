Primera gran gira del papa León XIV

El papa León XIV viajará en junio a España para inaugurar la torre más alta de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, después de visitar cuatro países africanos y Mónaco.

El viaje del papa a cuatro países africanos incluye a Argelia, anunció el Vaticano, lo que supone la primera vez que un pontífice visite a la nación musulmana del norte de África.

En España estará entre el 6 el 12 de junio. De acuerdo con el medio oficial Vatican News, León visitará primero Madrid y luego se desplazará a Barcelona, donde debe inaugurar la más alta y más reciente torre de la basílica de la Sagrada Familia.

Esta última torre, de 172,5 metros, fue coronada el 20 de febrero. Alrededor de la torre todavía quedan los andamios, que se irán retirando progresivamente antes del 10 de junio, cuando está prevista la bendición de la construcción.

La visita papal e inauguración coincide con el centenario de la muerte de su arquitecto catalán, Antoni Gaudí, declarado “venerable” por la Iglesia católica en 2025, el primer paso en el camino hacia la santidad.

La Sagrada Familia también es, desde hace un tiempo, la iglesia más alta del mundo, tras arrebatarle el récord al templo de Ulm, en Alemania.

La gira por España contempla también un viaje a las islas Canarias, un punto clave en la ruta migratoria hacia Europa.

Durante su estancia en las Canarias, León visitará Tenerife y Gran Canaria, señaló Vatican News.

De este modo, un papa regresará a España quince años después de que lo hiciera Benedicto XVI en 2011, pues Francisco nunca llegó a visitar el país antes de morir en abril del año pasado.

El actual papa retoma así la tradición de viajar a España de anteriores pontífices como Juan Pablo II, que cursó cinco visitas al país, y Benedicto XVI, que viajó tres veces.

Además Pide respeto para la historia de los pueblos El papa León XIV ha pedido “entrar con respeto y amor en la historia concreta de los pueblos”, en un mensaje el martes enviado a los participantes en el Congreso Teológico Pastoral sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, de la que en 2031 se cumplirá el V centenario. “Esto implica asumir las lenguas, los símbolos, las formas de pensar, de sentir y de expresarse de cada pueblo”, indica en el mensaje.

La visita del papa a Argelia, que incluye paradas en Argel y Annaba del 13 al 15 de abril, será particularmente simbólica.

Además de un enorme país musulmán, Argelia es la tierra natal de San Agustín, en el siglo V, y el papa pertenece a la orden agustiniana, fundada en el siglo XIII.

El islam es la religión de Estado en Argelia, pero la Constitución garantiza la libertad de culto, supeditada a la aprobación por parte de las autoridades tanto del lugar de culto como del predicador.

La visita de León, que deberá estar centrada en el diálogo interreligioso, llega 30 años después de la decapitación de siete monjes trapenses franceses de un monasterio durante la guerra civil de los años noventa.

El papa visitará después Camerún (15-18 de abril), Angola (18-21 de abril) y Guinea Ecuatorial (21-23 de abril).

En Camerún, conocerá las ciudades de Yaundé, Bamenda y Duala en una región que vive una guerra civil desde hace una década en la que se enfrentan fuerzas armadas regulares con movimientos separatistas.

El último viaje papal a África fue hace más de tres años, en febrero de 2023, cuando Francisco visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Se trata además de una peregrinación de diez días, duración que acerca este viaje de León XIV al que realizó Juan Pablo II a África en 1985 cuando recorrió siete países en once días, según recuerdan hoy medios vaticanos.

Antes de su viaje a África, el pontífice también visitará Mónaco por un día. La visita al principado de la Riviera francesa tendrá lugar el 28 de marzo y será el primer viaje papal a esa ciudad-Estado en tiempos modernos.

Los anuncios de estos viajes fueron formulados después de conocerse que el papa visitará en los próximos meses varias zonas dentro de Italia, incluida la isla de Lampedusa, tradicional punto de llegada de migrantes del norte africano.

Con información de EFE y AFP