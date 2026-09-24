Qué se celebra hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 24 de setiembre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más relevantes de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Esto se conmemora alrededor del mundo cada 24 de setiembre

El 24 de setiembre se conmemora el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer, una fecha dedicada a destacar la importancia de la investigación científica en la lucha contra esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

La jornada fue impulsada en 2016 por la Asociación Española Contra el Cáncer junto con otras nueve entidades internacionales, y su objetivo es crear conciencia y compromiso con la investigación oncológica como motor para aumentar la supervivencia, facilitar el acceso a los avances científicos y reducir la carga mundial del cáncer, promoviendo además la colaboración internacional, la capacitación de investigadores y el desarrollo de infraestructuras para la investigación en cada país.

Eventos históricos que ocurrieron un 24 de setiembre

1960: En Estados Unidos se bota el "Enterprise", primer portaviones impulsado por energía nuclear del mundo. La nave, de 342 metros de eslora y 78 de manga, desplaza 92.325 toneladas a plena carga.

1862: En Prusia, el rey Guillermo I nombra a Otto von Bismarck presidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores. Desde ese cargo impulsará una reforma militar clave para el proceso de unificación alemana y la formación del Segundo Reich.

1812: En las inmediaciones de San Miguel de Tucumán se libra la Batalla de Tucumán. Las fuerzas argentinas al mando de Manuel Belgrano derrotan a las tropas realistas de Pío Tristán, pese a estar en inferioridad numérica.

1810: En Santa Cruz, actual Bolivia, comienza un proceso revolucionario contra el dominio español. La revuelta se inicia mediante un cabildo abierto que establece una junta provisoria, en un paso decisivo dentro del movimiento emancipador.

1810: En Cádiz tiene lugar la inauguración de las Cortes Generales Extraordinarias con la asistencia de 105 diputados. En esa primera sesión se afirma la soberanía nacional y se confirma a Fernando VII como rey legítimo de España.

1782: Gran Bretaña alcanza un acuerdo de paz con Estados Unidos al reconocer su independencia. Ese entendimiento sentará las bases del posterior Tratado de París de 1783 y definirá aspectos centrales sobre límites, navegación y comercio.

1528: Solimán II el Magnífico fracasa en su intento de tomar Viena por la fuerza. Aunque logra imponer condiciones de paz, el episodio marca el límite de expansión del Imperio turco en esa dirección.

622: Mahoma completa la Hégira hasta Medina desde La Meca. Este hecho sería tomado más tarde como punto de partida de la era musulmana, por su importancia en la organización de la comunidad islámica.

Quiénes nacieron un 24 de setiembre

1911: Nace en Bolshaya Tes, Rusia, Konstantin Ustínovitch Chernenko, político soviético. Fue una figura central de la URSS y ocupó brevemente la presidencia del país entre 1984 y 1985.

1717: Nace en Londres Horace Walpole, historiador del arte, arquitecto, escritor y político británico. Su obra "El castillo de Otranto" es considerada una de las primeras novelas de terror gótico.

1501: Nace en Pavía Jerónimo Cardano, filósofo, médico, astrólogo y matemático del Renacimiento italiano. Su nombre quedó ligado a la divulgación del método para resolver algebraicamente ecuaciones de tercer grado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.