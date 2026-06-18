Qué se celebra hoy, jueves 18 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 18 de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 18 de junio alrededor del mundo

Este 18 de junio se conmemora el Día Mundial del Orgullo Autista, una fecha que invita a reflexionar y promover el respeto hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), reivindicando su identidad, sus derechos y su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. La jornada fue impulsada por primera vez en 2005 por la organización Aspies for Freedom, con el objetivo de desafiar estigmas y celebrar la neurodiversidad.

En este marco, la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) reafirma su compromiso con una atención accesible e inclusiva. Entre las medidas implementadas se destaca el horario silencioso, pensado especialmente para personas con TEA, así como el trabajo de la Comisión de Inclusión Social (CIS), un equipo multidisciplinario que evalúa de forma continua la atención al público para identificar barreras y promover condiciones de igualdad y respeto. Esta iniciativa, surgida desde los propios equipos de atención, busca consolidar un servicio que contemple la diversidad de toda la ciudadanía.

Eventos históricos que ocurrieron un 18 de junio

2015: En el aula nueva del Sínodo de la Ciudad del Vaticano, se presenta la segunda encíclica del Papa Francisco, “Laudato si”, en la que reflexiona sobre la deuda ecológica contraída con el planeta. El texto denuncia la responsabilidad humana en el cambio climático y reclama estrategias basadas en energías renovables.

1983: La astronauta Sally Ride se convierte en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio, al participar como especialista de la misión STS-7 del transbordador espacial Challenger. El hito se produce dos décadas después del vuelo de la soviética Valentina Tereshkova.

1940: Desde su exilio en Londres, Charles de Gaulle emite un mensaje en el que llama a los franceses a continuar la lucha tras la caída de Francia bajo dominio nazi. Su pronunciamiento se convierte en una referencia central de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial.

Charles de Gaulle.

1815: Napoleón Bonaparte sufre en Waterloo, Bélgica, una derrota decisiva ante el duque de Wellington. El resultado marca el final de la era napoleónica en Europa y precipita su posterior arresto y nuevo exilio.

1812: El presidente de Estados Unidos, James Madison, declara la guerra al Reino Unido en un contexto de tensiones marítimas, comerciales y expansionistas. El conflicto se extenderá por casi tres años y contribuirá a consolidar una identidad política de unidad nacional en el país.

1767: El navegante inglés Samuel Wallis desembarca en Tahití durante una expedición de circunnavegación y denomina a la isla King George the Third Island. La llegada se inscribe entre los viajes de exploración europeos por el Pacífico en el siglo XVIII.

1429: Juana de Arco lidera al ejército francés en Patay y derrota a las fuerzas inglesas, que pierden a sus principales comandantes y arqueros. La victoria representa un punto de inflexión en la guerra de los Cien Años y fortalece la causa de Carlos VII.

1155: En Roma, el papa Adriano IV corona emperador de Alemania a Federico I Barbarroja. La relación entre ambos derivará más tarde en enfrentamientos políticos y militares por las alianzas en la península itálica.

Quiénes nacieron un 18 de junio

1931: En Río de Janeiro nace Fernando Henrique Cardoso, político y sociólogo brasileño. Años más tarde será presidente de Brasil entre 1995 y 2002, en un período marcado por medidas contra la inflación, privatizaciones y estabilidad monetaria.

1929: Nace en Düsseldorf Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo alemán, reconocido como una de las principales figuras de la teoría crítica. Su obra lo convertirá en un referente intelectual de gran influencia en el pensamiento contemporáneo.

1757: En Buenos Aires nace Gervasio Antonio de Posadas y Dávila, político y patriota argentino. Tuvo actuación en los años iniciales de la organización política rioplatense y ocupó el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.