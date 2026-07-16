Qué se celebra hoy, jueves 16 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 16 de julio de 2026, en esta nota encontrará una selección de efemérides con hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. Estas efemérides permiten repasar acontecimientos y figuras relevantes de la historia vinculados a esta fecha.

Qué se festeja este 16 de julio

Cada 16 de julio en Uruguay se conmemora un nuevo aniversario del Maracanazo, la histórica victoria de la selección celeste en el Mundial de 1950. En un Estadio Maracaná repleto y con Brasil como amplio favorito, a los locales les alcanzaba el empate para ser campeones.

Sin embargo, Uruguay dio vuelta el partido tras empezar perdiendo: Juan Alberto Schiaffino empató y Alcides Ghiggia selló el 2-1 definitivo. El resultado silenció a casi 200.000 espectadores y quedó en la historia como una de las mayores hazañas del fútbol mundial.

Maracanazo a color.

Eventos históricos que ocurrieron un 16 de julio

1969. Despega desde Cabo Kennedy, en Florida, la misión Apolo 11 de la NASA, impulsada por un cohete Saturno V. La tripulación integrada por Neil A. Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr. y Michael Collins protagonizará una de las mayores hazañas de la exploración espacial al concretar el primer alunizaje tripulado.

Llegada del Apolo 11 a la Luna. Foto: Archivo

1945. Se realiza en el desierto de Los Álamos, en Estados Unidos, la primera explosión nuclear de la historia. El ensayo fue resultado del Proyecto Manhattan, programa desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y dirigido en el plano científico por J. Robert Oppenheimer.

Fotograma en el que aparece el actor Cillian Murphy interpretando a J. Robert Oppenheimer en "Oppenheimer". Foto: EFE

1898. En el marco de la guerra hispano-estadounidense, se produce la rendición española de Santiago de Cuba y la firma del armisticio entre las partes. El episodio marcó un punto decisivo dentro del conflicto entre España y Estados Unidos.

1809. En La Paz estalla una sublevación contra el dominio español, con la toma del cuartel de Veteranos y la formación de una Junta Tuitiva. El levantamiento es considerado un antecedente central de los procesos independentistas en América Latina.

1212. Tiene lugar en Jaén la Batalla de las Navas de Tolosa, enfrentamiento entre tropas cristianas y almohades que concluye con victoria cristiana. Este hecho fue clave para el avance de la Reconquista y el retroceso del poder musulmán en la Península Ibérica.

1054. En Constantinopla se consuma el cisma de Oriente, tras la excomunión del patriarca Miguel Cerulario por parte del legado papal Humberto. El episodio formalizó la ruptura entre la Iglesia oriental y la latina.

622. Mahoma decide trasladarse de La Meca a Medina ante el creciente peligro en su ciudad de origen. El inicio de la Hégira se convirtió en un momento fundacional para el islam y en el punto de partida de su calendario.

Quiénes nacieron un 16 de julio

1896. Nace en Oslo Trygve Halvdan Lie, diplomático noruego que se convertirá en el primer secretario general de las Naciones Unidas. Su actuación sería relevante en escenarios internacionales como Palestina y Corea del Norte.

1872. Nace en Borge el explorador noruego Roald Amundsen, figura central de la exploración polar. Pasó a la historia por liderar la primera expedición que alcanzó el Polo Sur y por abrir rutas de referencia en el Ártico.

1796. Nace en París Jean-Baptiste Camille Corot, pintor paisajista francés. Su obra sería influyente en la evolución de la pintura del siglo XIX y en el desarrollo de nuevas miradas sobre el paisaje.

1486. Nace en Florencia Andrea del Sarto, pintor italiano del Renacimiento tardío y representante del manierismo. Su reconocimiento se apoya especialmente en los frescos sobre la vida de san Juan Bautista conservados en el claustro del Scalzo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.