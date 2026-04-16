Qué se celebra hoy, jueves 16 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 16 de abril, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 16 de abril

Usar Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, que se celebra el 16 de abril, es una fecha crucial para concienciar a la sociedad sobre la grave problemática de la esclavitud infantil que persiste en diversas partes del mundo. Esta jornada busca generar un cambio en la percepción pública sobre el trabajo infantil forzado y llamar a la acción para erradicar esta práctica inhumana que afecta a millones de niños en todo el planeta.

El origen del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil

El Día Internacional contra la Esclavitud Infantil fue establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2002, con el objetivo de visibilizar la magnitud de la explotación laboral infantil y sensibilizar sobre la necesidad de actuar a nivel global para erradicarla. Esta fecha se escogió para coincidir con el aniversario de la adopción del Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la OIT, un acuerdo internacional que busca proteger a los menores de las formas más extremas de explotación.

La esclavitud infantil es un flagelo que afecta a niños y niñas en diferentes contextos y situaciones, como el trabajo forzoso, la trata de personas, el abuso sexual, el trabajo en condiciones de servidumbre y la explotación en conflictos armados. Cada año, millones de niños y niñas en todo el mundo son obligados a trabajar en condiciones que violan sus derechos fundamentales, privándolos de una infancia segura y educativa.

La lucha contra la esclavitud infantil

La esclavitud infantil es una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Los niños que son víctimas de este tipo de explotación suelen verse privados de educación, salud y protección, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y vulnerabilidad. A menudo, los menores se ven obligados a trabajar en condiciones extremas, como en fábricas, minas, plantaciones o en las calles, donde corren el riesgo de sufrir abusos físicos y psicológicos.

El Día Internacional contra la Esclavitud Infantil no solo busca sensibilizar sobre la situación de los niños afectados, sino también motivar a gobiernos, organizaciones internacionales y a la sociedad en general a tomar medidas más efectivas para combatir este problema. A lo largo del mundo, se celebran marchas, eventos educativos y campañas de concienciación para fomentar el respeto de los derechos de los niños y asegurar que todos puedan disfrutar de su infancia en un entorno seguro y saludable.

Trabajo infantil.

Hechos históricos ocurridos un 16 de abril

1948: Con el objetivo de restablecer la economía de Europa tras la II Guerra Mundial, 16 países europeos establecieron la Organización Europea de Cooperación Económica, que posteriormente se denominó Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, con sede en París (Francia). Este fue uno de los primeros pasos en busca de la unidad en Europa que culminaría en la futura Unión Europea.

1917: Con el país sumido en el caos debido a la I Guerra Mundial y a la abdicación del Zar Nicolás II, Vladimir Ilich Lenin llegó a Petrogrado (Rusia) desde su exilio en Suiza para asumir el control de la revolución. Aunque inicialmente exiliado en Siberia y luego huido a Europa por sus actividades políticas y revolucionarias, Lenin logró fortalecer el Partido Bolchevique mediante sus escritos y su elocuente oratoria. Siete meses después de su regreso y bajo la dirección de Lenin, los bolcheviques tomaron el poder. Lenin supervisó la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y dirigió el país hasta su fallecimiento en enero de 1924, tras haber sido tratado contra la sífilis el año anterior.

1912: Harriet Quimby, valiente aviadora estadounidense, se convirtió en la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha, al pilotar su moderno monoplano, fabricado por el pionero francés de la aviación Louis Bleriot, a través de una densa niebla desde las costas de Dover, en Inglaterra, hasta las playas de Hardelot, en Francia. Falleció en julio en un accidente aéreo.

1746: En la batalla de Culloden, Escocia, el ejército inglés derrotó a las fuerzas escocesas bajo el mando de Carlos Eduardo Estuardo, poniendo fin al levantamiento Jacobita que intentaba restaurar a la Casa de Estuardo en el trono de Inglaterra. Esta fue la última batalla librada en suelo británico hasta la fecha.

1582: En la actual Argentina, Hernando de Lerma, gobernador de Tucumán, cumpliendo órdenes del virrey del Perú, Francisco de Toledo, fundó la ciudad de San Felipe de Lerma en el valle de Salta, con el propósito de crear una escala en las comunicaciones entre Lima y Buenos Aires. La población más adelante pasó a llamarse simplemente Salta.

1531: En México, fray Toribio Paredes, natural de Benavente, España, a quien los nativos llamaron "Motolinía" ("pobrecito" en lengua náhuatl, por su vida sencilla), fundó la ciudad de Puebla, en el Valle de Cuetlaxcoapan, en la margen oriental del río San Francisco. Por su ubicación, fue paso obligado del comercio y prosperó rápidamente.

Personalidades trascendentales que nacieron un 16 de abril

1889: Nació en Londres (Reino Unido) Charles Chaplin, actor cómico del cine mudo conocido por su papel de Charlot y también productor y guionista cinematográfico.

1867: En Millville, EE.UU., nació Wilbur Wright, quien junto a su hermano Orville se convirtió en pionero de la aviación. Abrieron una tienda de reparación y exhibición de bicicletas que terminó siendo una fábrica de bicicletas con herramientas de su propia invención. En septiembre de 1900, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, probaron un planeador de fabricación propia. En 1903 diseñaron su primera hélice. Construyeron un avión de 337 kg de peso que llevó un motor de 12 CV. Finalmente, el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, realizaron los primeros vuelos propulsados de la historia.

Vuelo de los hermanos Wright. Foto: Wikimedia Commons.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.